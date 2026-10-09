Bryan Ruiz confirma quiénes serán los cuatro capitanes de la nueva Costa Rica

El flamante entrenador lo tiene claro.

¿Por qué Keylor Navas llegó a Pumas? | Imago7

Antes de ser oficializado como director técnico de la Selección de Costa Rica, Bryan Ruiz, quien estuvo al frente del equipo de manera interina durante parte de la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026, tras la salida de Fernando Batista, había adelantado en conferencia de prensa quiénes serían los capitanes del seleccionado durante su mandato. Ahora, con su continuidad confirmada, aquella decisión adquiere un carácter definitivo y marca uno de los primeros lineamientos de su proyecto al frente de la Tricolor.

En su momento, Ruiz confirmó que Keylor Navas, Celso Borges, Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas serán los capitanes, precisamente en ese orden. El entrenador explicó que la elección responde a la trayectoria, experiencia y liderazgo de los cuatro futbolistas, quienes han tenido la responsabilidad de portar el brazalete en diferentes momentos de sus carreras, tanto en sus respectivos clubes como en la Selección Nacional.

“Los demás jóvenes tienen que ir aprendiendo y guiándose de ellos y veremos si alguno más se irá integrando a ese grupo de capitanes. Lo que le pido a los capitanes es que prediquen con el ejemplo, dentro y fuera de la cancha, eso da mucha credibilidad”, manifestó Ruiz al explicar los motivos de su decisión. Sus palabras reflejan la importancia que pretende otorgarle al comportamiento y al compromiso de los referentes, entendiendo que el liderazgo no debe limitarse únicamente a lo que sucede durante los partidos.

De esta manera, el flamante director técnico de Costa Rica deja en claro que, a diferencia del proceso de renovación que había comenzado Fernando Batista, su intención será mantener una base de futbolistas experimentados que puedan conducir al vestuario. Sin embargo, esto no significa que vaya a dejar de lado la incorporación de nuevas generaciones, sino que buscará combinar ambos aspectos para construir un seleccionado competitivo, con referentes consolidados y jóvenes que progresivamente puedan asumir mayores responsabilidades.

La elección de Keylor Navas como primer capitán tampoco resulta casual. El experimentado guardameta es uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol costarricense y su trayectoria internacional lo convierte en una figura de enorme peso dentro del plantel. A su lado aparece Celso Borges, otro de los grandes referentes de la Tricolor, cuya experiencia y conocimiento del seleccionado representan herramientas importantes para acompañar el trabajo del nuevo cuerpo técnico.

Por su parte, Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas completan el grupo de capitanes elegido por Ruiz, aportando presencia y experiencia desde el sector defensivo. Ambos han formado parte de diferentes procesos de la Selección y conocen las exigencias que implica representar al país en competencias internacionales. La intención del entrenador es que los cuatro puedan funcionar como un nexo entre el cuerpo técnico y el resto del plantel, especialmente en una etapa en la que Costa Rica necesita recuperar estabilidad y confianza.

Uno de los principales desafíos que tendrá Bryan Ruiz será encontrar el equilibrio entre la experiencia y la renovación generacional. La Tricolor necesita incorporar futbolistas jóvenes que puedan convertirse en protagonistas durante los próximos años, pero también requiere de jugadores acostumbrados a afrontar partidos de máxima exigencia. En ese sentido, el nuevo entrenador parece inclinarse por una transición progresiva, en la que los referentes tengan un papel importante en el crecimiento de quienes comienzan a consolidarse dentro del seleccionado.

Lo cierto es que Bryan Ruiz comienza su etapa definitiva como entrenador de Costa Rica con una decisión que refleja su idea de conducción. Haber sido capitán y referente durante tantos años le permite conocer de primera mano la importancia de contar con líderes dentro de un vestuario. Ahora tendrá el desafío de trasladar esa experiencia a su función como director técnico, con el objetivo de construir un grupo sólido, fortalecer la identidad de la Tricolor y preparar al seleccionado para los compromisos internacionales que tendrá por delante.

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