Giro de Lombardía 2026: fecha, horario, recorrido y dónde ver en vivo a los ciclistas colombianos

Santiago Buitrago, Einer Rubio y Harold Tejada se presentan como las cartas principales de Colombia para ir por el título.

Harold Tejada y Santiago Buitrago | Xavier Bonilla/NurPhoto vía AFP.

Solamente restan 2 competencias para que culmine el calendario Wolrd Tour, se trata de el Giro de Lombardía y el Tour de Guangxi en China. Pues bien, este sábado 10 de octubre se estará desarrollando el monumento en tierras italianas. La cual comenzará a tempranas horas de Colombia y México, con varios ‘Escarabajos’ esperan dar la sorpresa y quedarse con el título.

Giro de Lombardía 2026: ¿Cuándo y a qué hora inicia?

La disputa de la edición 120 del Giro de Lombardía será este sábado 10 de octubre entre Bérgamo y Como, serán 239 kilómetros y varios inclementes puertos de montaña. La competición está contemplada para iniciar a las 11:00 de la mañana, en horario local.

Colombia: 04:00 a.m.

04:00 a.m. Centro de México: 03:00 a.m.

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Giro de Lombardía 2026: etapa y recorrido

A partir de las 04:00 de la mañana (hora local) estarán comenzando las emociones en Bérgamo, los ciclistas tendrán poco tiempo para iniciar con la montaña ya que en tan solo 14 kilómetros estará el primer puerto en Bohe del Gavardo, luego serán 8 escaladas más, una clásica que promete en sus 239 kilómetros de recorrido hasta la llegada a Como.

Recorrido del Giro de Lombardía 2026/ procyclingstats.com.

Colombianos en el Giro de Lombardía

En total serán 9 los ciclistas colombianos que representarán al país en el Giro de Lombardía 2026, los cuales buscarán igualar el hito de Esteban Chaves, el ‘Chavito’ se coronó campeón de este monumento en la edición del 2016.

Bahrain Victorious: Santiago Buitrago.

Santiago Buitrago. Bardiani CSF 7 Saber : Edward Cruz y Martín Santiago Herreño.

: Edward Cruz y Martín Santiago Herreño. EF Education – EasyPost: Juan Felipe Rodríguez.

Juan Felipe Rodríguez. Movistar Team: Einer Rubio.

Einer Rubio. Team Picnic PostNL: Juan Guillermo Martínez.

Juan Guillermo Martínez. Team Polti VisitMalta: Germán Darío Gómez.

Germán Darío Gómez. XDS Astana Team: Sergio Higuita y Harold Tejada.

¿Dónde ver en vivo el Giro de Lombardía 2026? TV y online

Para toda Latinoamérica el Giro de Lombardía 2026 se podrá ver a través de DSports y en streaming por DGO. La competición está contemplada para iniciar a las 04:00 de la mañana, hora de Colombia y 03:00 a.m., hora del centro de México. En Claro Sports tendrá toda la información de lo que suceda entre Bérgamo y Como.

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