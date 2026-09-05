Lance Stroll, primer piloto de Fórmula 1 con 100 eliminaciones en la Q1

El canadiense de Aston Martin llegó a 100 eliminaciones en Q1 durante la clasificación del Gran Premio de Italia en Monza

Lance Stroll y un récord que nadie quiere tener | Reuters

Lance Stroll hizo historia de la Fórmula 1 durante la clasificación del Gran Premio de Italia 2026. No obstante, con un récord que nadie quiere tener. El piloto canadiense se convirtió en el primero en alcanzar 100 eliminaciones en Q1 desde que el actual formato de clasificación comenzó a utilizarse en 2006.

El piloto de Aston Martin terminó en el último lugar de la sesión en Monza, en un fin de semana especialmente complicado para la escudería británica. Quedó a menos de una décima del registro de Fernando Alonso, aunque el español tampoco pudo completar con normalidad su último intento.

Our Qualifying session comes to a close. #ItalianGP pic.twitter.com/6VDolAiDO9 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 5, 2026

La cifra refleja una constante que ha acompañado buena parte de la trayectoria del canadiense en la máxima categoría. Su primera eliminación en Q1 llegó desde su debut con Williams en el Gran Premio de Australia de 2017 y, desde entonces, acumuló temporadas particularmente difíciles.

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El año 2018 fue uno de los más complicados, con 15 eliminaciones en la primera fase, una cifra que volvió a registrar en 2025. En contraste, 2020 fue la mejor campaña de su carrera. Cuando corría junto a Sergio Pérez en Racing Point, no quedó eliminado en Q1 en ninguna ocasión y además consiguió la pole position en el Gran Premio de Turquía.

Una temporada para el olvido en Silverstone

Durante la presente temporada, el panorama ha vuelto a ser especialmente adverso. Stroll suma 13 eliminaciones en Q1 en 2026 y todavía no ha logrado avanzar más allá de la primera fase de clasificación. El AMR26 sufrió especialmente en las rectas de Monza, donde la falta de velocidad punta dejó al equipo en clara desventaja frente a varios de sus rivales. La diferencia llegó a rondar los 20 kilómetros por hora respecto a los Mercedes.

Tras la clasificación, dejó claro que el resultado no le sorprendía y apuntó directamente al rendimiento del motor Honda como una de las principales limitaciones. El canadiense también mostró pocas expectativas de cara a la carrera, al considerar que la diferencia de ritmo sería demasiado grande para mantenerse cerca del resto de la parrilla.

La situación tampoco fue sencilla para Alonso, quien permaneció en el garaje al final de la Q1 por un problema que Aston Martin comenzó a investigar. Sin la posibilidad de montar neumáticos nuevos para un último intento, el español quedó igualmente en el fondo de la parrilla y confirmó una clasificación para el olvido en el equipo británico.

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