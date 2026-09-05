Checo Pérez lamenta quedar detrás de Valtteri Bottas en la qualy de Monza

Checo reconoció que Bottas hizo una mejor clasificación y señaló al rebufo como uno de los factores que marcaron su eliminación en Q1

Checo Pérez, tras la qualy en Italia | Reuters

Sergio Pérez vivió una clasificación complicada en el Gran Premio de Italia y quedó eliminado desde la Q1 junto a su compañero Valtteri Bottas. La batalla interna de Cadillac terminó a favor del finlandés, quien mostró mayor ritmo durante buena parte de la sesión y llegó a establecer una diferencia cercana al segundo sobre el mexicano.

Checo consiguió reducir considerablemente esa distancia en su último intento. Después de tener dificultades en sus primeras dos vueltas rápidas, encontró una ejecución más limpia en la tercera y terminó a menos de dos décimas de Bottas, aunque la mejoría no fue suficiente para avanzar a la siguiente ronda de la clasificación.

El mexicano reconoció que su compañero realizó una sesión más completa y admitió que no encontró el rendimiento necesario para superarlo. “No, creo que Valtteri hizo un trabajo bastante sólido durante la clasificación. Creo que no pude igualarlo. Tuve problemas en el intento uno y dos. El intento tres fue bastante limpio y solo me faltaron un par de décimas. Pero generalmente, sí, Valtteri ha hecho un buen trabajo”.

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Una de las claves estuvo en el rebufo, un recurso que adquiere mayor importancia en Monza debido a sus largas rectas. Pérez explicó que no consiguió colocarse a la distancia adecuada del monoplaza que circulaba delante, por lo que dejó tiempo en sectores donde la velocidad punta tiene un peso considerable.

“El no poder maximizar el remolque es bastante costoso por aquí, así que probablemente estaba un poco demasiado lejos del auto de adelante”, explicó Checo. Pese a ello, el mexicano dejó claro que una mejor succión tampoco habría cambiado necesariamente el resultado de su duelo directo frente a Bottas.

Pérez calculó que una ejecución adecuada del rebufo puede representar entre dos y tres décimas en una vuelta. “Fácilmente dos o tres décimas. Si estás a segundo y medio dentro o fuera, pueden ser dos o tres décimas, al menos con la energía que tenemos actualmente… Es bastante costoso, te das cuenta de inmediato”, señaló.

El mexicano también consideró que encontrar el espacio adecuado en pista representa uno de los elementos fundamentales durante una clasificación en el llamado Templo de la Velocidad. “Creo que en Monza con este motor, esa es la parte más importante de la sesión. Estar en el momento correcto con el remolque correcto hace una diferencia masiva”, añadió.

El resultado deja a Cadillac ante un domingo con pocas referencias para pensar en los puntos. El ritmo mostrado por Williams y el avance de Esteban Ocon con Haas complican el panorama para Pérez y Bottas, por lo que uno de los objetivos será completar kilómetros y aprovechar cualquier oportunidad que pueda presentarse durante la carrera del Gran Premio de Italia.

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