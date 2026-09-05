Alajuelense vs Saprissa en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el partido entre Alajuelense y Saprissa por la séptima jornada del partido por el Torneo Apertura de Costa Rica.

Alajuelense Saprissa, Liga Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto! El Clásico Nacional vuelve a escena este domingo con el duelo entre Alajuelense y Saprissa, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. La cita en el estadio Alejandro Morera Soto encuentra a dos equipos con objetivos distintos: la Liga necesita reencontrarse con la victoria para no perder terreno, mientras que el Monstruo llega en la cima y buscará salir del clásico con una ventaja todavía mayor.

Los manudos afrontan el partido después de dejar escapar puntos en sus dos presentaciones más recientes. La derrota ante San Carlos y el empate frente a Pérez Zeledón frenaron su marcha en el campeonato, donde acumulan 11 unidades. Ismael Rescalvo tendrá ahora una oportunidad para que su equipo dé una respuesta en uno de los partidos más importantes del calendario. Alajuelense, además, tendrá que administrar su agenda, ya que el jueves visitará a Marathón por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

En el otro lado estará un Saprissa que llega con el liderato en sus manos gracias a sus 15 puntos. Los dirigidos por Hernán Medford vienen de superar 2-1 a Escorpiones y buscarán repetir el resultado positivo que consiguieron después de su tropiezo ante Inter San Carlos. El clásico será también una antesala de su próximo compromiso internacional, ya que el miércoles recibirá a Cartaginés por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Con la cima en juego, el Monstruo intentará aprovechar el momento para imponerse en territorio rojinegro.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Alajuelense vs Saprissa hoy sábado 5 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Alajuelense y Saprissa será el sábado 5 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Alajuelense vs Saprissa para la jornada 7, al momento

Ni Alajuelense ni Saprissa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Ismael Rescalvo y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Alajuelense : Washington Ortega; Yerlan Sosa, Yeison Molina, Farbod Samadian, Ronald Matarrita; Rashir Parkins, Celso Borges, Kenyel Michel, Anthony Hernández; Esteban Cruz y Ronaldo Cisneros. DT : Ismael Rescalvo.

: Washington Ortega; Yerlan Sosa, Yeison Molina, Farbod Samadian, Ronald Matarrita; Rashir Parkins, Celso Borges, Kenyel Michel, Anthony Hernández; Esteban Cruz y Ronaldo Cisneros. : Ismael Rescalvo. Saprissa: Isaac Alfaro; Samir Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora; Mathías Elizondo, Gerson Torres, Mariano Torres, Andrey Soto, Luis Paradela; y Newton Williams. DT: Hernán Medford.

Antecedentes del Alajuelense vs Saprissa y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Saprissa:

19 de abril de 2026 | Alajuelense 1-1 Saprissa | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 21 de febrero de 2026 | Saprissa 2-1 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 20 de diciembre de 2025 | Alajuelense 3-1 Saprissa | Final Playoffs Torneo Apertura 2025

| Final Playoffs Torneo Apertura 2025 17 de diciembre de 2025 | Saprissa 2-2 Alajuelense | Final Playoffs Torneo Apertura 2025

| Final Playoffs Torneo Apertura 2025 19 de octubre de 2025 | Alajuelense 2-0 Saprissa | Torneo Apertura 2025

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