Tabla de posiciones Premier League al momento: sube el Liverpool tras su victoria

Los ‘Reds’ ganan en el inicio de la jornada 3 y suben de posiciones en la Liga inglesa, recortando distancias con los cuadro punteros

Liverpool sube en la tabla de la Premier tras vencer al Ipswich|Reuters/Paul Childs

Jornada 3 en la mejor liga del mundo, la Premier League de Inglaterra, donde tenemos a cuatro equipos con paso perfecto tras las primeras dos fechas del campeonato.

Machester City, Arsenal, Chelsea y el recién ascendido Hull City llegan a esta jornada 3 con seis puntos, mientras que otros de los grandes como el Liverpool, Tottenham y el Manchester United buscarán cambiar el rumbo de su temporada.

Este fin de semana se disputa la última jornada antes del inicio de las competiciones europeas, ya que arranca la UEFA Champions League a mitad de semana, lo que será una variable más a considerar para los entrenadores, gestionando las cargas de trabajo de sus futbolistas.

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Tabla de posiciones Premier League 2026, al momento: Jornada 3

El City, en la temporada después del retiro de Pep Guardiola, es líder por los goles a favor. Tiene los mismos puntos que Arsenal, Hull y Chelsea, pero solo los gunners y los citizens tienen +4 en el diferencial, pero han anotado dos tantos más que el equipo de Arteta.

Manchester City | 2 partidos | 6 puntos (+4) Arsenal | 2 partidos | 6 puntos (+4) Hull City | 2 partidos | 6 puntos (+3) Chelsea | 2 partidos | 6 puntos (+2) Liverpool | 3 partidos | 5 puntos (+2) Brentford | 2 partidos | 4 puntos (+3) Newcastle | 2 partidos | 4 puntos (+2) Everton | 2 partidos | 4 puntos (+2) Leeds United | 2 partidos | 4 puntos (+1) Brighton | 2 partidos | 3 puntos (+3) Manchester United | 2 partidos | 3 puntos (+1) Sunderland | 2 partidos | 3 puntos (0) Ipswich | 3 partidos | 3 puntos (-4) Bournemouth | 2 partidos | 1 punto (-1) Nottingham Forest | 2 partidos | 1 punto (-1) Fulham | 2 partidos | 0 puntos (-2) Coventry City | 2 partidos | 0 puntos (-4) Crystal Palace | 2 partidos | 0 puntos (-5) Tottenham | 2 partidos | 0 puntos (-5) Aston Villa | 2 partidos | 0 puntos (-5)

Resultados de la jornada 3 de la Liga inglesa

La tercera fecha de la Premier dio inicio el viernes 4 de septiembre, con la visita del Liverpool al Ipswich Town. Hay siete juegos el sábado y dos más que cierran la jornada en domingo. En esta ocasión no hay juegos en lunes ya que se disputa la Champions a mitad de semana.

Viernes 4 de septiembre Ipswich 0-2 Liverpool

Sábado 5 septiembre 2026 05:30 Newcastle vs Bournemouth 08:00 Brentford vs Sunderland 08:00 Brighton vs Leeds 08:00 Fulham vs Crystal Palace 08:00 Manchester City vs Coventry 08:00 Nottingham Forest vs Tottenham 10:30 Hull City vs Aston Villa

Domingo 6 septiembre 2026 07:00 Everton vs Manchester United 09:30 Arsenal vs Chelsea



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¿Qué lugares a torneos europeos da la tabla de posiciones de la Premier League?

La Premier League y todas las ligas de Europa definen sus posiciones para la Champions, Europa League y Conference hasta que cierra la campaña, ya que hay puestos adicionales que se determinan por el rendimiento de los clubes de determinada competición.

En la liga inglesa, previo a la distribución al final de la campaña, los primeros cinco lugares de la tabla jugarán las competiciones europeas:

Primeros cuatro equipos: Champions League

Quinto lugar: Europa League

¿Qué pasa si al final del torneo hay empate en la Tabla de Posiciones? Conoce todos los criterios

Estos son los criterios de desempate para la tabla de posiciones de la Premier League:

Diferencia de goles Goles a favor Resultados entre sí Goles anotados de visitante en partidos entre sí

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