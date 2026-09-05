Herediano vs Pérez Zeledón en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el partido entre Herediano y Pérez Zeledón por la séptima jornada del partido por el Torneo Apertura de Costa Rica.

Herediano vs Pérez Zeledón, Liga Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto! Herediano y Pérez Zeledón se enfrentan por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un partido donde ambos equipos necesitan sumar para alejarse de la parte baja de la clasificación. El Team buscará ponerle fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas y conseguir el primer triunfo de Paulo Wanchope como entrenador, mientras que los Guerreros del Sur intentarán mantener el buen rendimiento mostrado ante Alajuelense.

Herediano suma cuatro puntos y ocupa el último lugar de la tabla, con una victoria, un empate y cuatro derrotas. El conjunto florense comenzó el campeonato con cuatro puntos en sus dos primeros partidos, pero después encadenó cuatro caídas. La última fue por 1-0 frente a Cartaginés, resultado que aumentó la necesidad de una reacción inmediata. Paulo Wanchope todavía no consigue ganar desde su llegada al banquillo y buscará cambiar la situación ante Pérez Zeledón.

Por su parte, Pérez Zeledón tiene cinco puntos y se ubica en la octava posición, con una victoria, dos empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Roberth Arias consiguió su único triunfo en la segunda jornada y desde entonces no volvió a sumar de a tres. Los Guerreros del Sur llegan después de empatar 1-1 contra Alajuelense, resultado que dejó buenas sensaciones por su desempeño ante uno de los equipos protagonistas del torneo. Ahora intentarán respaldar ese punto con otro resultado positivo frente a Herediano.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Herediano vs Pérez Zeledón hoy sábado 5 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Herediano y Pérez Zeledón será el sábado 5 de septiembre a las 17:00 horas en el estadio Carlos Alvarado y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Herediano vs Pérez Zeledón para la jornada 7, al momento

Ni Herediano ni Pérez Zeledón cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Paulo Wanchope y Roberth Arias no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Herediano : Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Keyner Brown, Getsel Montes, Darryl Araya; Keysher Fuller, Eduardo Juárez, Everardo Rubio, Kionell Estrada, Elías Aguilar; y Fernando Lesme. DT : Paulo Wanchope.

: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Keyner Brown, Getsel Montes, Darryl Araya; Keysher Fuller, Eduardo Juárez, Everardo Rubio, Kionell Estrada, Elías Aguilar; y Fernando Lesme. : Paulo Wanchope. Pérez Zeledón: Bryan Segura; Manuel Aguilar, William Fernández, Sebastián Hernández, Luis Hernández; José Porras, Elian Quesada, Wilber Rentería, Axel Amador, Kenneth González; y José Alvarado. DT: Roberth Arias.

MÁS INFORMACIÓN: Herediano toca fondo y la presión aumenta en Paulo César Wanchope

Antecedentes del Herediano vs Pérez Zeledón y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y Pérez Zeledón:

22 de abril de 2026 | Pérez Zeledón 0-1 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de febrero de 2026 | Herediano 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 7 de diciembre de 2025 | Pérez Zeledón 1-3 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Herediano 2-1 Pérez Zeledón | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de marzo de 2025 | Herediano 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura 2025

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