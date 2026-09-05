¡Sin pretextos! Matías Almeyda aplaude la Leagues Cup previo a la final de Toluca vs Monterrey

Los Rayados de Monterrey y los Diablos Rojos de Toluca se enfrentarán por el título de la Leagues Cup este domingo 6 de septiembre en Texas

Los Rayados de Matías Almeyda enfrentarán este domingo 6 de septiembre a Toluca en la final de la Leagues Cup, un torneo que continuamente arrastra críticas por parte de los clubes mexicanos; sin embargo, para el entrenador de Monterrey hay cuestiones positivas, debido a que los factores que rodean al campeonato binacional son inherentes a este deporte, como los constantes viajes o incluso las condiciones de los estadios donde se juegan los partidos.

“Yo no soy parte de los que han hablado en negativo. Si ven todas mis conferencias, en todo momento estuve contento de esta copa. Para mí todo lo que se juega es lindo, porque amo el fútbol, porque me dedico a esto y porque soñé con esto. Todo lo que veo en fútbol me parece positivo, lo deseé siempre, desde que soy un niño. Entonces, no veo contra en el fútbol. Por ahí se habla de los terrenos de juego, es decir, antes jugábamos en la tierra. Todo lo que veo es positivo”, declaró el estratega argentino frente a los medios de comunicación.

La final de la Leagues Cup será en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, recinto que también recibirá el partido por el tercer lugar entre América y León; sin embargo, la doble cartelera tendrá un reto mayúsculo para los organizadores, debido a que no habrá margen de error. Matías Almeyda destacó su confianza para evitar problemas de seguridad ante la decisión de juntar a los cuatro equipos.

“Acá las distancias son largas, los viajes han sido por varios lugares y esta vez está aún más cerca y seguramente vendrá más gente, pero el tema va a ser cómo van a entrar todos, porque hay cuatro equipos. Ojalá, y Dios quiera, que haya bastante seguridad y que no pase nada. Cuatro equipos, ¿no es mucho para mezclar un estadio? Lo miro por ese lado nada más, no por el terreno, sino porque cada afición mantenga una paz, una tranquilidad y que puedan disfrutar de los dos espectáculos”, recalcó Matías Almeyda.

Una de las cartas fuertes de Monterrey será Orbelín Pineda, el futbolista mexicano que regresó de Europa y que sostiene una relación de confianza con el técnico argentino, quien admitió que le planteó a la directiva su interés por tenerlo como uno de los principales refuerzos de este Apertura 2026.

“Es el que más dirigí en mi carrera. ¿Cuánto llevamos ya? ¿200? 242, serán 200 más o menos, y eso que no dormimos juntos, pero nos llevamos bien. Creo que hemos compartido muchos momentos lindos y otros también tristes, pero muchos momentos buenos. Y siempre les digo, cuando voy a un lugar que quiero contratar a Orbe, le digo: contrátenlo porque es ganador. Donde va, gana; él es genuino, es bueno, es humilde, aparte es un gran jugador. Este muchacho ha sido tres veces elegido mejor jugador en una liga de Europa. No sé cuántos mexicanos lo hicieron. Donde va se queda bien a México. Yo me lo llevo donde puedo. Para mí es el mejor, pero no sé si juega mañana”, manifestó el entrenador argentino.

Orbelín Pineda también habló frente a los medios de comunicación y, pese a que ahora su realidad está lejos de Europa, de todos modos el jugador mexicano afronta la Leagues Cup con la seriedad de un futbolista profesional.

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“Desde el principio nos motivamos uno al otro. Al llegar a la final es un sueño, es un objetivo que teníamos desde el principio. Lo que él nos transmite, lo que él nos dice día a día y lo que nos pone para lo que tenemos que hacer dentro de la cancha, creo que es más que suficiente, porque sabemos lo que tenemos que hacer dentro de la cancha. Aspiramos a una gran final y, ya que la tenemos aquí al frente, creo que es de aprovecharla”, sentenció el jugador de los Rayados.

“Los jugadores tenemos ilusiones de ir a Europa. Yo fui a hacer mi propia historia, también gracias a él (Almeyda), que me dio las posibilidades de conocer Europa, primero que nada, y después experimentar mi juego con Grecia. También es un ejemplo para todos los jugadores que tienen la ilusión de seguir tocando puertas a Europa para que realmente vean que la situación no es fácil, sino que realmente es una situación que tienes que proponerte y dar lo mejor”.

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