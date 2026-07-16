Checo Pérez revela la dura realidad de Cadillac antes del GP de Bélgica: “Estamos a kilómetros de distancia”

Al hacer un balance de sus primeros meses con la estructura estadounidense, Pérez admitió que esperaba un desarrollo más rápido

Checo Pérez, realista para el GP de Bélgica | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez reconoció que Cadillac se encuentra por debajo de las expectativas planteadas para su temporada de debut en la Fórmula 1. Antes del Gran Premio de Bélgica, el piloto mexicano explicó que el equipo ha mostrado avances, aunque el rendimiento del monoplaza todavía no permite competir de manera constante por posiciones dentro de la zona de puntos.

La escudería presentará una modificación en el alerón delantero durante el fin de semana en Spa-Francorchamps, con la intención de reducir la diferencia respecto a sus rivales directos. Pérez considera que la actualización puede representar un paso adelante en una etapa del calendario en la que el desarrollo técnico comienza a marcar diferencias entre los equipos.

“Para este fin de semana, realmente espero que podamos dar un paso adelante. Traemos una nueva actualización en el alerón delantero, así que ojalá podamos cerrar un poco más la brecha”, apuntó Checo Pérez en el día de medios del Gran Premio de Bélgica.

El mexicano detalló que el equipo necesita encontrar una mejora considerable en el tiempo por vuelta para modificar su situación dentro de la parrilla. También señaló el avance de otros proyectos como una referencia de la velocidad con la que Cadillac deberá trabajar durante las siguientes carreras del campeonato.

“De verdad necesitamos esa media segundo que pueda transformar nuestra situación, ya sabes, para poder meternos más en la pelea; por el momento, estamos un poco rezagados. Y obviamente, es algo que queremos pronto, especialmente ahora que Aston ha mejorado su ritmo para Hungría”.

Al hacer un balance de sus primeros meses con la estructura estadounidense, Pérez admitió que esperaba un desarrollo más rápido. El piloto explicó que la creación de una operación nueva implica procesos de adaptación, definición de funciones y pruebas técnicas que no siempre producen los resultados proyectados desde el inicio.

“Para ser honesto, estoy un poco por detrás de donde pensé que íbamos a estar, porque realmente esperaba que avanzáramos mucho más… Obviamente, como pilotos de carreras, somos muy impacientes. Al formar parte de un equipo nuevo, un proyecto nuevo, te enfrentas a muchos desafíos diferentes.

Simplemente es una operación nueva, gente encontrando su lugar y no avanzando tanto como pensábamos que íbamos a avanzar desde el principio del año... Creo que todos estamos en un barco similar donde las cosas no funcionan tanto como se esperaba. Así que pruebas un concepto diferente esperando que marque la diferencia”.

Pese a las piezas incorporadas por Cadillac en diferentes carreras, Checo considera que el ritmo actual todavía no alcanza para disputar regularmente los primeros diez lugares: “Por el momento, no. En este momento la brecha es demasiado grande. Estamos demasiado lejos para competir por puntos. Incluso si tengo una buena vuelta, como lo hice en Silverstone a tres vueltas, estamos a kilómetros de distancia”, finalizó.

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