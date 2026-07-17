Max Verstappen sorprende en las Libres 1 del GP de Bélgica; Checo Pérez termina en el lugar 19

Publicado por Adriana Díaz

Esta fue la primera ocasión en este 2026 en la que un piloto de Mercedes o Ferrari no encabezó una FP1

Max Verstappen sorprende en las Libres 1 del GP de Bélgica; Checo Pérez termina en el lugar 19
Max Verstappen, el más rápido de las Libres 1 | Reuters

Max Verstappen marcó el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica 2026. El piloto de Red Bull completó su vuelta más rápida en 1:47.070, por delante de Lewis Hamilton, segundo con Ferrari a 0.145 segundos, y Charles Leclerc, tercero a 0.207. Sergio ‘Checo’ Pérez finalizó en la posición 19 con Cadillac, tras registrar un tiempo de 1:50.226.

El resultado representó una modificación respecto a lo observado durante las primeras prácticas de la temporada, pues fue la primera ocasión en 2026 en la que un piloto de Mercedes o Ferrari no encabezó una FP1. Verstappen consiguió el primer lugar pese a que Red Bull decidió utilizar una especificación anterior de su alerón trasero para el fin de semana en Spa-Francorchamps.

Hamilton estableció uno de los primeros tiempos de referencia con neumáticos medios, pero Verstappen comenzó a reducir sus registros desde los primeros minutos. Isack Hadjar también apareció entre los primeros lugares al utilizar el compuesto blando desde el inicio, mientras la mayoría de los competidores trabajaba con neumáticos medios o duros.

Los dos pilotos de Red Bull intercambiaron posiciones durante la primera parte de la práctica. Hadjar llegó a colocarse en el primer lugar con una vuelta de 1:47.778, mientras Lando Norris permanecía en el garaje y completaba vueltas de instalación con instrumentos para recopilar información aerodinámica en su McLaren.

Kimi Antonelli tomó momentáneamente el liderato cuando Mercedes colocó los neumáticos blandos en su monoplaza. Sin embargo, Verstappen respondió con el registro definitivo de 1:47.070, con el que superó por 0.252 segundos a Hadjar. El francés terminó cuarto y enfrentará una penalización de 20 posiciones, mientras Norris recibirá un castigo de 10 lugares por cambios en sus componentes.

Ferrari cerró la diferencia durante la segunda mitad de la sesión. Hamilton terminó a 0.145 segundos del Red Bull, mientras Leclerc quedó a 0.207. Oscar Piastri ocupó el quinto puesto, aunque en los minutos finales tuvo que regresar lentamente a los boxes después de que McLaren detectara un problema con la presión hidráulica.

Antonelli concluyó en el sexto lugar, seguido por Norris y George Russell. Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto completaron las primeras 10 posiciones. En Cadillac, Valtteri Bottas terminó en el puesto 18, mientras Checo Pérez fue 19, a 3.156 segundos del tiempo marcado por Verstappen, después de completar 22 vueltas.

Carlos Sainz concluyó en la posición 20 y quedó bajo investigación por cruzar la línea de entrada a los boxes. Lance Stroll y Jak Crawford cerraron la clasificación para Aston Martin; el estadounidense sustituyó a Fernando Alonso durante esta práctica. El resultado deja a Red Bull como la primera referencia del fin de semana, aunque los equipos todavía deberán completar dos entrenamientos antes de la clasificación.

Resultados de las Libres 1 del GP de Bélgica 2026

La clasificación oficial de la primera práctica en Spa-Francorchamps quedó de la siguiente manera:

PosiciónPilotoEquipoTiempo / diferencia
1Max VerstappenRed Bull1:47.070
2Lewis HamiltonFerrari1:47.215
3Charles LeclercFerrari1:47.277
4Isack HadjarRed Bull1:47.322
5Oscar PiastriMcLaren1:47.522
6Kimi AntonelliMercedes1:47.603
7Lando NorrisMcLaren1:47.931
8George RussellMercedes1:47.959
9Arvid LindbladRacing Bulls1:48.234
10Gabriel BortoletoAudi1:48.406
11Liam LawsonRacing Bulls1:48.432
12Nico HulkenbergAudi1:48.962
13Oliver BearmanHaas1:49.010
14Alexander AlbonWilliams1:49.337
15Franco ColapintoAlpine1:49.403
16Esteban OconHaas1:49.449
17Pierre GaslyAlpine1:49.712
18Valtteri BottasCadillac1:49.839
19Sergio PérezCadillac1:50.226
20Carlos SainzWilliams1:50.862
21Lance StrollAston Martin1:52.808
22Jak CrawfordAston Martin1:53.199

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