Max Verstappen sorprende en las Libres 1 del GP de Bélgica; Checo Pérez termina en el lugar 19

Esta fue la primera ocasión en este 2026 en la que un piloto de Mercedes o Ferrari no encabezó una FP1

Max Verstappen, el más rápido de las Libres 1 | Reuters

Max Verstappen marcó el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica 2026. El piloto de Red Bull completó su vuelta más rápida en 1:47.070, por delante de Lewis Hamilton, segundo con Ferrari a 0.145 segundos, y Charles Leclerc, tercero a 0.207. Sergio ‘Checo’ Pérez finalizó en la posición 19 con Cadillac, tras registrar un tiempo de 1:50.226.

El resultado representó una modificación respecto a lo observado durante las primeras prácticas de la temporada, pues fue la primera ocasión en 2026 en la que un piloto de Mercedes o Ferrari no encabezó una FP1. Verstappen consiguió el primer lugar pese a que Red Bull decidió utilizar una especificación anterior de su alerón trasero para el fin de semana en Spa-Francorchamps.

Hamilton estableció uno de los primeros tiempos de referencia con neumáticos medios, pero Verstappen comenzó a reducir sus registros desde los primeros minutos. Isack Hadjar también apareció entre los primeros lugares al utilizar el compuesto blando desde el inicio, mientras la mayoría de los competidores trabajaba con neumáticos medios o duros.

Los dos pilotos de Red Bull intercambiaron posiciones durante la primera parte de la práctica. Hadjar llegó a colocarse en el primer lugar con una vuelta de 1:47.778, mientras Lando Norris permanecía en el garaje y completaba vueltas de instalación con instrumentos para recopilar información aerodinámica en su McLaren.

Kimi Antonelli tomó momentáneamente el liderato cuando Mercedes colocó los neumáticos blandos en su monoplaza. Sin embargo, Verstappen respondió con el registro definitivo de 1:47.070, con el que superó por 0.252 segundos a Hadjar. El francés terminó cuarto y enfrentará una penalización de 20 posiciones, mientras Norris recibirá un castigo de 10 lugares por cambios en sus componentes.

Ferrari cerró la diferencia durante la segunda mitad de la sesión. Hamilton terminó a 0.145 segundos del Red Bull, mientras Leclerc quedó a 0.207. Oscar Piastri ocupó el quinto puesto, aunque en los minutos finales tuvo que regresar lentamente a los boxes después de que McLaren detectara un problema con la presión hidráulica.

Antonelli concluyó en el sexto lugar, seguido por Norris y George Russell. Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto completaron las primeras 10 posiciones. En Cadillac, Valtteri Bottas terminó en el puesto 18, mientras Checo Pérez fue 19, a 3.156 segundos del tiempo marcado por Verstappen, después de completar 22 vueltas.

Carlos Sainz concluyó en la posición 20 y quedó bajo investigación por cruzar la línea de entrada a los boxes. Lance Stroll y Jak Crawford cerraron la clasificación para Aston Martin; el estadounidense sustituyó a Fernando Alonso durante esta práctica. El resultado deja a Red Bull como la primera referencia del fin de semana, aunque los equipos todavía deberán completar dos entrenamientos antes de la clasificación.

Resultados de las Libres 1 del GP de Bélgica 2026

La clasificación oficial de la primera práctica en Spa-Francorchamps quedó de la siguiente manera:

Posición Piloto Equipo Tiempo / diferencia 1 Max Verstappen Red Bull 1:47.070 2 Lewis Hamilton Ferrari 1:47.215 3 Charles Leclerc Ferrari 1:47.277 4 Isack Hadjar Red Bull 1:47.322 5 Oscar Piastri McLaren 1:47.522 6 Kimi Antonelli Mercedes 1:47.603 7 Lando Norris McLaren 1:47.931 8 George Russell Mercedes 1:47.959 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:48.234 10 Gabriel Bortoleto Audi 1:48.406 11 Liam Lawson Racing Bulls 1:48.432 12 Nico Hulkenberg Audi 1:48.962 13 Oliver Bearman Haas 1:49.010 14 Alexander Albon Williams 1:49.337 15 Franco Colapinto Alpine 1:49.403 16 Esteban Ocon Haas 1:49.449 17 Pierre Gasly Alpine 1:49.712 18 Valtteri Bottas Cadillac 1:49.839 19 Sergio Pérez Cadillac 1:50.226 20 Carlos Sainz Williams 1:50.862 21 Lance Stroll Aston Martin 1:52.808 22 Jak Crawford Aston Martin 1:53.199

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