Herediano vs Saprissa en vivo: dónde mirar la Recopa de Costa Rica 2026

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Herediano Saprissa, Recopa de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

La temporada 2026-2027 del fútbol costarricense continuará con otro título en juego. Herediano y Deportivo Saprissa se enfrentarán este viernes 17 de julio por la Recopa de Costa Rica 2026, un duelo que reunirá a dos de los equipos más ganadores del país y que servirá como el último examen antes del arranque del Torneo Apertura.

El compromiso se disputará a las 20:00 horas en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago. Los aficionados podrán asistir al encuentro con boletos que van desde los ₡4.000 en la localidad popular hasta los ₡10.000 en palco, en un escenario que volverá a recibir un partido decisivo apenas unos días después de albergar la Supercopa.

Ambos clubes llegan a la Recopa después de conquistar un título recientemente. Saprissa obtuvo el derecho de disputar este partido tras proclamarse campeón del Torneo de Copa, luego de vencer a Sporting en la final. Por su parte, Herediano accedió como campeón de la Supercopa de Costa Rica, trofeo que levantó tras derrotar 1-0 a Alajuelense. El ganador sumará un nuevo título a sus vitrinas y llegará con un impulso anímico importante al inicio del campeonato nacional.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Herediano vs Saprissa de la final de la Recopa de Costa Rica?

El encuentro entre Herediano y Saprissa está programado para el viernes 17 de julio a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Fello Meza. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Herediano vs Saprissa hoy

Ni Herediano ni Saprissa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la Recopa de Costa Rica. Se estima que José Giacone y Machillo Ramírez no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Everardo Rubio, Getsel Montes, Darryl Araya; Sergio Rodríguez, Allan Cruz, Keysher Fuller, Emerson Bravo; Elías Aguilar y Luis Ronaldo Araya: DT: José Giacone.

Saprissa: Abraham Madriz; Shawn Johnson, Kendall Waston, Fidel Escobar, Jorkaeff Azofeifa; Mariano Torres, Luis Paradela, Sebastián Acuña; Joseph Mora, Keyshwen Arboine y Newton Williams. DT: Hernán Medford.

Antecedentes y últimos resultados del Herediano vs Saprissa en Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y Saprissa:

16 de mayo de 2026 | Herediano 2-0 Saprissa | Final Torneo Clausura 2026

| Final Torneo Clausura 2026 13 de mayo de 2026 | Saprissa 2-1 Herediano | Final Torneo Clausura 2026

| Final Torneo Clausura 2026 8 de marzo de 2026 | Saprissa 2-1 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 17 de enero de 2026 | Herediano 2-0 Saprissa | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 22 de noviembre de 2025 | Saprissa 1-1 Herediano | Torneo Apertura 2025

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