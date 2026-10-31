¿Quedan boletos para el Gran Premio de México F1 2026? Opciones, cuánto cuestan y dónde comprar

La reventa alcanza cifras de hasta 452 mil pesos por asiento, mientras que las experiencias oficiales ofrecen accesos exclusivos

Aun hay algunos boletos en la reventa para el GP de México 2026 | Reuters

El Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 se encuentra en marcha y miles de aficionados todavía buscan una oportunidad para asistir al Autódromo Hermanos Rodríguez. La demanda de entradas ha provocado que los precios en las plataformas de reventa alcancen cantidades muy superiores a las de la venta original, especialmente para presenciar la carrera del domingo 1 de noviembre, cuando se definirá al ganador de la competencia.

Los boletos para la carrera del GP de México 2026 pueden encontrarse desde los 8 mil pesos en plataformas de reventa, aunque existen ubicaciones donde los precios superan los 400 mil pesos por asiento. La diferencia depende de la grada, la ubicación dentro del circuito y la demanda de los aficionados, quienes buscan presenciar una de las últimas carreras de la temporada de Fórmula 1.

Para quienes todavía desean asistir, existen distintas alternativas que deben revisarse antes de realizar una compra. Las opciones incluyen entradas anunciadas en reventa y paquetes oficiales de F1 Experiences, que ofrecen servicios adicionales a los boletos convencionales. Sin embargo, la disponibilidad es limitada y los precios pueden modificarse conforme se acerca la carrera del domingo.

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1?

El Gran Premio de México 2026 se celebra del jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. La actividad incluye las sesiones de prácticas libres, la clasificación y la carrera principal del domingo. El circuito mexicano recibe a los 22 pilotos de la parrilla en un fin de semana que coincide con las celebraciones del Día de Muertos y forma parte de las últimas cinco carreras del campeonato.

¿Cuánto cuesta asistir al GP de México 2026? Disponibilidad y dónde comprar

Los boletos originales más económicos para los tres días del Gran Premio de México tenían un precio de 3 mil 900 pesos en la Grada 2A, de acuerdo con las cifras publicadas para la venta de Ticketmaster. En contraste, las entradas de la Grada 1, ubicada frente a la zona de salida y meta, se comercializaron originalmente entre 30 mil y 61 mil pesos por el fin de semana completo. Estos precios corresponden a la venta inicial y no representan necesariamente la disponibilidad actual.

Para quienes buscan entradas de último momento, StubHub aparece como una alternativa de reventa, con boletos anunciados desde 8 mil pesos para el domingo. Por otra parte, la página oficial de F1 Experiences permite consultar paquetes de hospitalidad y solicitar información directamente con sus especialistas.

¿Qué incluyen los paquetes de F1 para el GP de México y cuánto cuestan?

F1 Experiences ofrece diferentes modalidades de acceso, entre ellas paquetes de tribuna, Champions Club, Paddock Club y experiencias de hospitalidad. Dependiendo de la modalidad contratada, los beneficios pueden incluir visitas al paddock, recorridos guiados por el circuito, acceso al pit lane, experiencias gastronómicas, encuentros con embajadores de Fórmula 1 y acceso a celebraciones del podio. Entre las opciones anunciadas se encuentra Gordon Ramsay at F1 La Terraza, con servicios de hospitalidad, asiento cubierto y pantalla de televisión. Dicho paquete tiene un costo de 96,748.67 pesos mexicanos.

¿Qué precios se pueden encontrar en la reventa para el Gran Premio de México 2026?

Los precios de reventa para el domingo 1 de noviembre presentan diferencias importantes dependiendo de la zona del Autódromo Hermanos Rodríguez. En la Grada 2A, las entradas se anuncian entre 8 mil y 20 mil pesos, mientras que en la Grada 1 los precios van desde 40 mil 523 pesos hasta cantidades superiores a los 65 mil. En las primeras tres curvas del circuito, las localidades rondan entre 16 mil y 22 mil pesos, mientras que en la Grada 10 se encuentran anuncios cercanos a los 30 mil pesos.

El caso más elevado corresponde a la Grada 11, donde dos boletos de la fila 28, asientos cinco y seis, fueron anunciados en 452 mil pesos cada uno. Adquirir ambas entradas representaría un desembolso de 904 mil pesos, una cantidad considerablemente superior a los costos originales del evento. Estos montos corresponden a publicaciones de reventa y no garantizan que las localidades se vendan a dichos precios. Antes de realizar cualquier compra, es importante revisar las condiciones de entrega, los cargos adicionales y la validez de las entradas.