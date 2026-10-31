Haas deja fuera a Esteban Ocon del GP de México 2026 y anuncia el debut de Ryo Hirakawa en Fórmula 1

El equipo estadounidense confirmó que el japonés de 32 años sustituirá al francés en la tercera práctica, la clasificación y la carrera del domingo

Esteban Ocon se perderá el GP de México | Reuters | Alejandra Suárez

Haas sorprendió este sábado 31 de octubre al anunciar que Esteban Ocon no participará en el Gran Premio de México 2026. El piloto japonés, Ryo Hirakawa, de 32 años, ocupará el lugar del francés a partir de la tercera sesión de entrenamientos libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez haciendo su debut en la Fórmula 1.

La escudería estadounidense confirmó que su piloto de reserva acompañará a Oliver Bearman durante la clasificación y la carrera del domingo. Ambos pilotos tuvieron actividad durante la jornada del viernes, cuando Hirakawa participó en la primera práctica y Ocon retomó el volante para la segunda sesión, en la que terminó en la decimotercera posición.

“Ryo Hirakawa sustituirá a Esteban Ocon durante el resto del fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México”, informó la escudería mediante un comunicado. El equipo no explicó las razones de la salida del francés.

La Federación Internacional del Automóvil también confirmó la solicitud presentada por Haas para modificar su alineación. Los comisarios autorizaron que Hirakawa compita con el número 50 en sustitución de Ocon, quien utilizaba el 31, de acuerdo con el artículo B1.7.2 del reglamento de Fórmula 1.

La autorización está condicionada a que el japonés cumpla con las verificaciones técnicas correspondientes. Además, deberá utilizar la unidad de potencia y los neumáticos originalmente asignados al francés, conforme al artículo B1.7.5 del reglamento.

¿Quién es Ryo Hirakawa, el piloto japonés que debutará en el GP de México?

TGR Haas F1 Team reserve driver Ryō Hirakawa will replace Esteban Ocon for the remainder of the weekend’s Mexico City Grand Prix.



Ryō participated in FP1 at the Autodromo Hermanos Rodriguez on Friday, his third free practice outing of the season driving the VF-26, finishing… pic.twitter.com/8S9JoiV1iu — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 31, 2026

Ryo Hirakawa nació el 7 de marzo de 1994 en Hiroshima, Japón, y cuenta con una trayectoria internacional en distintas categorías del automovilismo. Antes de llegar a la Fórmula 1, se consolidó como uno de los pilotos de referencia de Toyota en las competencias de resistencia.

Su palmarés incluye el campeonato de la Super GT japonesa en 2017 y los títulos del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en 2022 y 2023, conquistados junto a Sébastien Buemi y Brendon Hartley. También ganó las 24 Horas de Le Mans en 2022, uno de los triunfos más importantes de su trayectoria.

Su carrera en la Fórmula 1 comenzó antes de su llegada a Haas. En 2024 fue piloto de reserva de McLaren, posteriormente desempeñó la misma función en Alpine. En abril de 2025 se incorporó a la estructura estadounidense, en el marco de la colaboración técnica que mantiene con Toyota Gazoo Racing.

Haas modifica su garaje tras el cambio de piloto | Alejandra Suárez

Desde entonces, el japonés ha acumulado experiencia con los monoplazas de la escudería en distintas sesiones de entrenamientos libres. Durante la temporada 2026 participó en las primeras prácticas de Austria y Hungría, antes de su aparición en México, donde completó 30 vueltas y registró un mejor tiempo de 1:19.982.

El cambio también ocurre en medio de la despedida de Ocon de la escudería. Haas confirmó que el francés dejará el equipo al terminar la temporada 2026, después de dos campañas en las que compartió alineación con Bearman. Rafael Câmara fue presentado como su sustituto para 2027.

La situación recuerda a su salida de Alpine en 2024, cuando tampoco disputó el último Gran Premio de la temporada, celebrado en Abu Dhabi, después de que la escudería francesa decidiera adelantar el debut de Jack Doohan, quien ocuparía su asiento para la siguiente campaña.

Con la autorización de los comisarios y a reserva de superar las verificaciones correspondientes, Hirakawa tendrá su primera oportunidad de disputar un Gran Premio de Fórmula 1 este domingo 1 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.