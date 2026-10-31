Prácticas Libres 3 GP de México 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento

¿Cómo llegan las escuderías al GP de México?

Ferrari llega a la tercera práctica como la referencia del fin de semana después de que Charles Leclerc encabezara las dos sesiones del viernes. El monegasco registró su mejor vuelta en la FP2 con un tiempo de 1:17.827, seguido por Lando Norris, de McLaren, a 0.103 segundos, y George Russell, de Mercedes, a 0.106. Kimi Antonelli terminó cuarto y Max Verstappen, de Red Bull, completó los cinco primeros lugares.

Mercedes llega como una de las escuderías protagonistas de la temporada 2026, con Antonelli al frente del Campeonato Mundial de Pilotos después de su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos. El italiano podría conquistar su primer título mundial en territorio mexicano, mientras su compañero George Russell intentará mantenerse entre los más rápidos. Ferrari, McLaren y Red Bull buscarán aprovechar las características del circuito para disputar los primeros puestos.

Por su parte, Cadillac afronta el fin de semana con Sergio Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos titulares. El mexicano terminó en el lugar 18 de las dos primeras prácticas, por lo que la última sesión será importante para ajustar su monoplaza antes de la clasificación. Checo también buscará completar su participación en el Gran Premio de México, donde está previsto que alcance las 300 carreras disputadas en la Fórmula 1.