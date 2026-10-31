Prácticas Libres 3 GP de México 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento
Checo Pérez busca mejorar su rendimiento con Cadillac en la última práctica antes de la clasificación; Ferrari dominó las sesiones del viernes
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de México F1 2026? Canales de TV y online
Las Prácticas Libres 3 del GP de México 2026 podrán seguirse en vivo por Sky Sports y Canal 5, mientras que la transmisión por internet estará disponible mediante F1 TV Pro y F1 TV Premium, plataformas oficiales de la Fórmula 1 que cuentan con cámaras a bordo, tiempos de los pilotos y otras herramientas de seguimiento.
La cobertura del fin de semana también incluirá la clasificación del sábado y la carrera del domingo. En Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto de las Prácticas Libres 3, con los resultados, las posiciones de Checo Pérez, los mejores tiempos y las incidencias de la sesión en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
¿Cómo llegan las escuderías al GP de México?
Ferrari llega a la tercera práctica como la referencia del fin de semana después de que Charles Leclerc encabezara las dos sesiones del viernes. El monegasco registró su mejor vuelta en la FP2 con un tiempo de 1:17.827, seguido por Lando Norris, de McLaren, a 0.103 segundos, y George Russell, de Mercedes, a 0.106. Kimi Antonelli terminó cuarto y Max Verstappen, de Red Bull, completó los cinco primeros lugares.
Mercedes llega como una de las escuderías protagonistas de la temporada 2026, con Antonelli al frente del Campeonato Mundial de Pilotos después de su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos. El italiano podría conquistar su primer título mundial en territorio mexicano, mientras su compañero George Russell intentará mantenerse entre los más rápidos. Ferrari, McLaren y Red Bull buscarán aprovechar las características del circuito para disputar los primeros puestos.
Por su parte, Cadillac afronta el fin de semana con Sergio Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos titulares. El mexicano terminó en el lugar 18 de las dos primeras prácticas, por lo que la última sesión será importante para ajustar su monoplaza antes de la clasificación. Checo también buscará completar su participación en el Gran Premio de México, donde está previsto que alcance las 300 carreras disputadas en la Fórmula 1.
¡SORPRESA EN HAAS! ESTEBAN OCON NO CORRERÁ EL GRAN PREMIO DE MÉXICO 2026
La escudería estadounidense anunció un cambio de último momento en su alineación para el fin de semana. El japonés Ryo Hirakawa, de 32 años, sustituirá al piloto francés a partir de las Prácticas Libres 3 y hará su debut en una carrera de Fórmula 1. Hirakawa acompañará a Oliver Bearman tanto en la clasificación de este sábado como en la carrera del domingo. El japonés ya había participado en la primera práctica del viernes, mientras que Ocon terminó en la decimotercera posición durante la segunda sesión.
¿A qué hora inician las Prácticas Libres del GP de México 2026 de hoy 31 de octubre?
Las Prácticas Libres 3 del Gran Premio de México comenzarán este sábado 31 de octubre a las 11:30 horas y finalizarán a las 12:30 horas, tiempo del centro de México. Durante la sesión, los pilotos tendrán la oportunidad de realizar simulaciones de clasificación, probar diferentes configuraciones y analizar el comportamiento de sus monoplazas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, circuito de 4.304 kilómetros.
La actividad continuará con la clasificación a las 15:00 horas de este sábado, donde se definirá el orden de salida para la carrera. El Gran Premio de México se disputará el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, con un total de 71 vueltas y una distancia de 305.354 kilómetros.
La actividad del Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 continúa este sábado 31 de octubre con las Prácticas Libres 3, la última oportunidad para que los pilotos ajusten sus monoplazas antes de disputar la clasificación. El Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a recibir a las 11 escuderías de la parrilla en una sesión de 60 minutos que permitirá evaluar el rendimiento de los autos y preparar la estrategia para la carrera del domingo.
Sergio ‘Checo’ Pérez será uno de los protagonistas de la jornada en su regreso al circuito mexicano con Cadillac. El tapatío finalizó en la posición 18 durante las dos prácticas del viernes, mientras que Charles Leclerc colocó a Ferrari en el primer lugar de ambas sesiones. Mercedes, McLaren y Red Bull también buscarán mejorar sus registros en una fecha en la que Kimi Antonelli tiene posibilidades de asegurar el Campeonato Mundial de Pilotos.