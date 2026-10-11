¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón mundial de Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos 2026?

El italiano podría conquistar su primer campeonato en Austin si consigue ampliar su ventaja sobre Russell, Hamilton y Verstappen

El italiano subió al podio en el GP de Singapur | Reuters

Kimi Antonelli está a una carrera de conquistar matemáticamente su primer Campeonato Mundial de Fórmula 1. Tras el Gran Premio de Singapur, el italiano de Mercedes tiene una ventaja de 102 puntos sobre su compañero George Russell, cuando todavía quedan 150 unidades disponibles en la temporada 2026.

El líder tendrá su primera oportunidad de asegurar el título en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará el próximo 25 de octubre en el Circuito de las Américas.

Con seis carreras pendientes y sin más eventos sprint en el calendario, el campeonato depende de las diferencias que consiga establecer el piloto de 20 años frente a sus tres perseguidores. Russell ocupa el segundo lugar, mientras que Lewis Hamilton se encuentra a 111 puntos y Max Verstappen a 119.

MÁS INFORMACIÓN: F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de Singapur 2026

¿Qué necesita Antonelli para ser campeón en el GP de Estados Unidos?

La condición principal es que el italiano termine la próxima carrera con una ventaja de al menos 126 puntos sobre sus rivales. Después de la cita estadounidense quedarán cinco Grandes Premios, equivalentes a un máximo de 125 unidades, por lo que una diferencia superior a esa cifra garantizaría el campeonato más joven en la categoría.

El escenario más sencillo para Antonelli es ganar en Austin y esperar que Russell termine décimo o fuera de los puntos. Si consigue las 25 unidades de la victoria y su compañero no suma, la diferencia aumentaría de 102 a 127 puntos, suficiente para eliminar matemáticamente al británico.

Sin embargo, también necesitaría que los otros dos aspirantes no consiguieran resultados que les permitan mantenerse en la disputa. En el caso de Hamilton, la ventaja actual es de 111 unidades. Por lo tanto, Antonelli necesita sumar al menos 15 puntos más que el británico durante el Gran Premio de Estados Unidos.

La situación de Verstappen es todavía más complicada. El neerlandés se encuentra a 119 puntos del primer lugar, por lo que Antonelli necesita ampliar su ventaja en siete unidades para eliminarlo matemáticamente. Si el italiano consigue la victoria en COTA, el piloto de Red Bull quedará automáticamente fuera de la pelea.

Charles Leclerc y Lando Norris también se mantienen matemáticamente en la contienda, pero con un panorama que parece imposible. El monegasco está a 125 puntos de Antonelli y el vigente monarca a 139, por lo que el italiano necesita sumar al menos un punto más que el piloto de Ferrari y evitar que el McLaren le recorte más de 13 unidades.

¿Cuántas carreras quedan en el calendario de la Fórmula 1?

Si no consigue asegurar el campeonato en Austin, Antonelli tendrá otra oportunidad el 1 de noviembre en el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Posteriormente, la temporada continuará en Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, donde está programada la última carrera el 6 de diciembre. Sin embargo, los resultados de la próxima fecha podrían convertir al italiano en campeón mundial con cinco Grandes Premios todavía por disputarse.

Calendario restante de la Fórmula 1 2026

Gran Premio de Estados Unidos: 25 de octubre | Circuito de las Américas, Austin.

Gran Premio de México: 1 de noviembre | Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México.

Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre | Interlagos, São Paulo.

Gran Premio de Las Vegas: 22 de noviembre | Circuito callejero de Las Vegas.

Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre | Circuito Internacional de Lusail.

Gran Premio de Abu Dhabi: 6 de diciembre | Circuito de Yas Marina.

Gran Premio de Singapur 2026 F1: ranking de pilotos