F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de Singapur 2026 

Andrea Kimi Antonelli, volante de Mercedes, continúa en la primera posición del campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1 tras el GP de Singapur

Tabla de posiciones del GP de Singapur 2026 | Reuters

Max Verstappen conquistó por primera vez el Gran Premio de Singapur 2026 y celebró con una victoria su participación número 250 en la Fórmula 1. El piloto de Red Bull dominó la carrera en el circuito de Marina Bay, sumó su triunfo número 73 en la categoría y firmó su segunda victoria consecutiva de la temporada. El neerlandés completó así un fin de semana perfecto, con el triunfo en la carrera sprint, la pole position y el primer lugar en la prueba principal. En contraste, Sergio ‘Checo’ Pérez sufrió con el rendimiento de Cadillac y terminó en el puesto 17, fuera de la zona de puntos.

La carrera comenzó con un intenso enfrentamiento entre Verstappen y Charles Leclerc, quien aprovechó una mejor salida para intentar el adelantamiento por el interior de la primera curva. Sin embargo, el neerlandés defendió su posición y conservó el liderato ante la presión del piloto de Ferrari, que se mantuvo a menos de un segundo durante las primeras vueltas. La estrategia también resultó determinante, pues Verstappen conservó la ventaja después de su parada en boxes, en la vuelta 33 de las 62 programadas. La competencia tuvo dos periodos de Virtual Safety Car, tras los abandonos de Gabriel Bortoleto y Lance Stroll, aunque ninguna de estas neutralizaciones impidió que el neerlandés mantuviera el control hasta la bandera a cuadros.

Leclerc aseguró la segunda posición, mientras Andrea Kimi Antonelli completó el podio con Mercedes después de una destacada remontada. El italiano superó a Lewis Hamilton y Lando Norris en la parte final de la carrera para alcanzar el tercer puesto, pese a los problemas de frenos y la posible fuga que reportó en su monoplaza. Este resultado, combinado con la novena posición de George Russell, permitió a Antonelli ampliar su ventaja sobre su compañero en el Campeonato Mundial de Pilotos. De esta manera, el joven piloto llegará al Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, con la posibilidad de asegurar matemáticamente el título, un objetivo que podría marcar un momento histórico en su trayectoria dentro de la máxima categoría del automovilismo.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur 2026?

Checo Pérez vivió una carrera complicada y volvió a quedarse sin unidades con Cadillac. El mexicano comenzó con neumáticos blandos, pero las limitaciones de ritmo de su monoplaza le impidieron mantenerse en la pelea con los equipos de la zona media. Durante la primera parte de la prueba perdió posiciones ante los pilotos de Aston Martin e incluso llegó a ocupar el último lugar de la clasificación. En la vuelta 30 pasó por los pits para montar neumáticos medios con la intención de completar el recorrido, mientras que el abandono de Stroll le permitió recuperar un puesto. Sin embargo, la diferencia de rendimiento respecto a sus rivales resultó determinante y Pérez cruzó la meta en la posición 17, por delante de su compañero Valtteri Bottas. Así, el Gran Premio de Singapur dejó dos panoramas opuestos: Verstappen celebró una victoria histórica en su carrera 250 y Antonelli dio otro paso hacia el campeonato, mientras el mexicano volvió a padecer las dificultades competitivas de Cadillac.

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