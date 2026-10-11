Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 10 de octubre de 2026

Las actividades de azar correspondientes al sábado siempre generan expectativa por uno de los premios mayores más grandes.

Resultados. – Lotería de Boyacá.

Los fines de semana siempre se viven con gran expectativa por los juegos de azar en Colombia. Este sábado, hubo sorteo de la Lotería de Boyacá, que es una de las actividades con uno de los premios mayores más grandes del país. También se jugó la Lotería del Cauca. Por su parte, los chances habituales permiten participar en variados juegos y modalidades, que cambian según el número de aciertos a pronosticar.

Lotería de Boyacá

Resultados. – Lotería de Boyacá.

Lotería de Cauca

Resultados. – Lotería de Cauca.

Resultados de chances

Cafeterito Noche: 5155-3

5155-3 Pick 3: 152

152 Pick 4: 3753

3753 Astro Luna: 6637 – Leo

6637 – Leo Caribeña Noche: 3446

3446 Sinuano Noche: 9183 – Acuario

9183 – Acuario Dorado Noche: 9936-4

9936-4 Chontico Noche: 1305-6

1305-6 Motilón Noche: 8663-8

8663-8 Pijao de Oro: 7005-3

7005-3 Fantástica Noche: 0841-7

0841-7 Culona Noche: 0053

0053 Paisita Noche: 4221

Premios de lotería en Colombia: cómo reclamarlos

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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