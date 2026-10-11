Preocupación por David Alonso en Moto 2: sufre contusión pulmonar tras el desastre ocasionado por su compañero Daniel Holgado

El equipo ha confirmado la afectación a los órganos respiratorios tras el incidente provocado por la imprudencia de su compañero.

David Alonso, piloto de Moto2. – Omar Havana, Reuters.

La acción de la carrera principal en el Gran Premio de Indonesia 2026 de Moto 2 ha quedado en un segundo plano pocas horas después de disputarse. Ya se ha oficializado que el piloto colombiano David Alonso sufre una contusión pulmonar, provocada por una aparatosa caída en el arranque del evento. El percance fue ocasionado por una acción imprudente del español Daniel Holgado, su compañero de equipo.

Por medio de un comunicado emitido este domingo, el CFMOTO Power Electronics Aspar ha precisado que el representante cafetero fue trasladado a una clínica para una valoración médica. La diligencia confirmó la afectación en los órganos respiratorios y descartó más lesiones. Por el momento, no se ha indicado un tiempo de incapacidad ni cuántas válidas del campeonato podría perderse.

Y es que lo sucedido no fue menor. Alonso había hecho una muy buena clasificación y consiguió largar desde la primera fila, ubicado en la tercera plaza. Sabiendo que los arranques de carrera le han costado un poco hasta ahora, el colombiano había declarado que era uno de los puntos que más venía trabajando y esperaba demostrar sus avances con esta buena posición de salida.

Sin embargo, la ilusión por volver a sorprender al mundo del motociclismo de élite se acabó pronto. Holgado, que partía desde la segunda fila, en la cuarta posición se ubicó atrás de él. Llegada la primera curva, el español se le fue encima y le tocó la llanta trasera, haciéndolo perder el equilibrio y sacándolo a volar por los aires en una acción que causó preocupación inmediata.

Como consecuencia, Holgado también cayó, aunque deslizándose y sufriendo menos consecuencias. Además, el movimiento por el suelo de su aparato también se llevó por delante al estadounidense Joe Roberts. La situación generó un bandera roja que les permitió a todos los pilotos regresar a sus garajes para evaluar las motocicletas, ajustar lo necesario y reiniciar la carrera.

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Mientras David Alonso y Roberts se vieron forzados a abandonar la competencia, Holgado sí pudo volver a salir y acabó firmando podio con la tercera casilla. El traslado del colombiano a la clínica no fue inmediato, pues se le vio durante algunos minutos en el garaje con un llanto que no dejaba claro si era producto del dolor físico, del susto emocional por el impacto o de la impotencia por haber sido derribado.

Holgado habló tras el incidente: “Quiero pedir disculpas por lo ocurrido tanto a mi compañero David Alonso como al equipo. Son cosas que a veces pasan en las primeras curvas, pero no lo tomo como excusa y asumo mi error. He frenado y me he encontrado a David, con la mala suerte de que nos hemos caído los dos. Yo he podido volver a salir, pero no ha sido una carrera fácil”.

Por ahora, no se conocen declaraciones de Alonso. Algo que llama la atención es que no es la primera vez que una imprudencia de Holgado manda a su coequipero al suelo. Ya había sucedido que el español se pasaba de la zona de frenado el 8 de junio de 2025, durante el Gran Premio de Aragón. La repetición de la acción ya hace preguntarse si realmente se trató de un accidente o corresponde a una reacción ante lo opacado que se ve por el brillo del colombiano, quien ya ha firmado contrato con Honda Racing Corporation (HRC) para correr en MotoGP la próxima temporada.

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