¿Quién es la Máscara 2026?: hora exacta del estreno y dónde ver en vivo la octava temporada

¿Quién es la Máscara? 2026 estrena su octava temporada el 11 de octubre a las 20:30 horas. Conoce a los investigadores, personajes y dónde ver el programa en vivo

Estreno de la nueva temporada del divertido reality | @eslamascara

El misterio regresa a la televisión mexicana con el estreno de la octava temporada de ¿Quién es la Máscara? 2026, uno de los programas de entretenimiento con mayor alcance en México. La nueva edición reunirá a celebridades que ocultarán su identidad detrás de personajes y disfraces, mientras un grupo de investigadores intentará descubrir quién está sobre el escenario.

La temporada 2026 tendrá 18 personajes, un panel de investigadores renovado y nuevas dinámicas que pondrán a prueba la capacidad de los famosos para mantener sus identidades en secreto. Cada presentación incluirá números musicales y pistas que permitirán al público formular sus propias teorías.

Omar Chaparro regresará como conductor principal, mientras que Mauricio Ochmann se integrará por primera vez al equipo de investigadores. El actor ocupará el lugar que dejó Carlos Rivera, en una edición que también contará con el regreso de Yuri y la participación de Anahí y Juanpa Zurita.

La producción, encabezada por Miguel Ángel Fox, también incorporará un personaje sorpresa, programas temáticos y nuevas herramientas para descubrir a las celebridades. A continuación, te compartimos la fecha de estreno, el horario oficial en México y las opciones para seguir la transmisión por televisión y streaming.

¿Quién es la Máscara 2026? Fecha y horario del estreno de la octava temporada

La octava temporada de ¿Quién es la Máscara? se estrenará el domingo 11 de octubre de 2026, a las 20:30 horas (8:30 de la noche), tiempo del centro de México. El programa se transmitirá a través de Las Estrellas, canal que volverá a recibir el reality después de la conclusión de La Casa de los Famosos México.

Esta edición contará con un total de 10 programas, programados para los domingos, en los que los participantes deberán demostrar sus habilidades sobre el escenario sin revelar quiénes son. Los investigadores analizarán las pistas y presentaciones para intentar identificar a las celebridades antes de que se retiren las máscaras.

Entre las novedades se encuentra La Bóveda, un espacio que ofrecerá información adicional sobre los personajes, así como el regreso del botón ‘Sálvame’, que permitirá a los investigadores intervenir para proteger a determinados concursantes. Además, la producción prepara la incorporación de un personaje comodín, conocido como wild card, alrededor del sexto o séptimo programa.

¿Quién es la Máscara 2026? Estos son los investigadores y personajes de la nueva temporada

Anahí, Juanpa Zurita, Yuri y Mauricio Ochmann serán los cuatro investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2026. La principal incorporación será Ochmann, quien debutará en esta función después de la salida de Carlos Rivera. Por su parte, Yuri regresará al panel, mientras que Anahí y Zurita repetirán su participación.

Omar Chaparro continuará al frente de la conducción, mientras que Marisol González estará encargada de las intervenciones desde backstage. Ambos acompañarán a los concursantes durante las presentaciones y los momentos previos a las revelaciones, cuando se conocerá la identidad de quienes deban abandonar la competencia.

En cuanto a los participantes, TelevisaUnivision confirmó 18 personajes para la octava temporada, con diseños inspirados en animales, criaturas fantásticas y figuras de distintas temáticas. Los nombres oficiales son:

Alex Loro

Ana Conda

Atrapasueños

Beto Batazo

Caco Mixtle

Carmela Tarantela

Dr. Kaboom

El Paisa

Fifí Ñera

Gárgola

La Patrona

Licua Checo

Octavia Ventosa

Patito Feo

Rito Cangurito

Roseta Palomares

Slash, también presentado como Rey Slash

Tiburcio

Las primeras pistas sobre los personajes ya comenzaron a circular en las redes sociales oficiales del programa. Beto Batazo tiene una relación especial con el béisbol; Alex Loro busca cumplir sus aspiraciones musicales, mientras que Carmela Tarantela está vinculada con el teatro y el cabaret. Por su parte, Atrapasueños fue presentado como un personaje sin género y Gárgola como un viajero romántico.

La identidad de los famosos permanecerá oculta hasta que sean desenmascarados. Los investigadores tendrán que interpretar las pistas y las actuaciones, mientras los televidentes podrán comparar sus sospechas con las teorías que surjan durante cada emisión.

¿En dónde ver en vivo Quién es la Máscara 2026? TV y streaming

El estreno de ¿Quién es la Máscara? 2026 se podrá ver en vivo por Las Estrellas, el domingo 11 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Esta será la señal principal para seguir las presentaciones, las primeras pistas y las revelaciones de la nueva temporada.

Para quienes prefieran las plataformas digitales, ViX también figura entre las opciones de streaming anunciadas para el reality. Los espectadores podrán consultar la disponibilidad de la transmisión mediante la aplicación o el sitio oficial de la plataforma, de acuerdo con las condiciones de acceso de su región.

En Estados Unidos, el estreno se transmitirá por Univision el mismo domingo 11 de octubre, a las 20:00 horas del Este y 19:00 horas del Centro. De esta manera, el programa comenzará una nueva etapa con 18 personajes iniciales, cuatro investigadores y diez emisiones en las que el objetivo será descubrir qué celebridades se esconden detrás de las máscaras.