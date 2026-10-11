Gran Premio de Singapur F1 2026, en directo: Checo Pérez en la Fórmula 1 hoy
Checo Pérez busca sus primeros puntos con Cadillac en el GP de Singapur 2026. Verstappen saldrá desde la Pole, mientras Antonelli lidera el Mundial de Fórmula 1
¿Cómo y dónde ver en directo el GP de Singapur F1 2026? Transmisión TV y online
La carrera del Gran Premio de Singapur 2026 se podrá seguir en México a través de Sky Sports y los servicios de televisión de paga compatibles de Sky e Izzi. Otra alternativa será F1 TV Pro, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1, que permite disfrutar la competencia en directo mediante una suscripción. La disponibilidad de canales puede depender del paquete contratado.
La transmisión iniciará en torno a las 06:00 horas del domingo 11 de octubre, tiempo del centro de México, cuando los pilotos afronten las 62 vueltas de Marina Bay. Los aficionados también podrán consultar las posiciones, los incidentes y los resultados mediante los canales oficiales de la Fórmula 1. Checo Pérez buscará remontar desde el lugar 19, mientras Verstappen intentará convertir su Pole Position en una victoria que le permita continuar su recuperación en la clasificación mundial.
¿Quién ganó la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur 2026?
Max Verstappen ganó la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur 2026, disputada este sábado 10 de octubre bajo condiciones complicadas por la lluvia. El neerlandés aprovechó el abandono de George Russell, quien había tomado el liderato tras la salida, para recuperar la primera posición. Lewis Hamilton terminó segundo, a 2.591 segundos del ganador, mientras que Charles Leclerc completó el podio. Kimi Antonelli finalizó cuarto y amplió su ventaja en el Campeonato de Pilotos.
La carrera corta tampoco terminó de la mejor manera para Cadillac. Checo Pérez abandonó después de un contacto con Lance Stroll en la curva 16, durante la primera vuelta. Los daños en su monoplaza le impidieron continuar, mientras que los comisarios decidieron no aplicar sanciones tras revisar el incidente. La competencia también estuvo marcada por el choque entre los compañeros de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, en la última vuelta. Verstappen sumó ocho puntos con su victoria y llega como uno de los favoritos para la carrera principal.
¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Qualy del Gran Premio de Singapur 2026?
George Russell fue el piloto más rápido de la única sesión de Prácticas Libres del Gran Premio de Singapur 2026, celebrada el viernes 9 de octubre. El británico de Mercedes marcó 1:32.274 y superó a Charles Leclerc por 0.198 segundos. Lando Norris terminó tercero, Lewis Hamilton ocupó el cuarto puesto y Oscar Piastri completó los primeros cinco lugares. Checo Pérez concluyó en la posición 21, a 3.025 segundos del mejor registro.
En la clasificación Sprint, Max Verstappen también consiguió el primer puesto con un tiempo de 1:31.156, por delante de Russell y Leclerc. El neerlandés confirmó su rendimiento el sábado 10 de octubre al conquistar la Pole Position para la carrera principal. En contraste, Checo sufrió un accidente durante la SQ1 del viernes, cuando perdió el control de su Cadillac en la curva 4 y golpeó las protecciones. Aunque consiguió regresar a la pista, quedó eliminado en la primera fase.
¿A qué hora inicia el Gran Premio de Singapur 2026 hoy 11 de octubre y quién tiene la Pole?
El Gran Premio de Singapur 2026 comenzará este domingo 11 de octubre a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Marina Bay serán las 20:00 horas. La competencia está programada a 62 vueltas sobre un circuito de 4 mil 927 kilómetros, donde la cercanía de los muros y las posibilidades de intervención del Safety Car podrían influir en las estrategias de los equipos.
Max Verstappen consiguió la Pole Position con un tiempo de 1:31.373, suficiente para superar a Charles Leclerc, quien registró 1:31.427, y Lewis Hamilton, tercero con 1:31.496. Kimi Antonelli saldrá cuarto, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri. Por su parte, George Russell recibió una penalización de 40 posiciones por utilizar componentes adicionales de la unidad de potencia, por lo que partirá desde el fondo de la parrilla.
En cuanto a la representación mexicana, Checo Pérez arrancará desde la posición 19 con Cadillac, después de terminar vigésimo en la clasificación con un registro de 1:35.123. El tapatío ganó un lugar en el orden de salida debido a la sanción para George Rusell por cambios en la unidad de potencia. El mexicano regresa a un circuito donde consiguió la victoria en 2022 con Red Bull, aunque ahora afronta un escenario diferente con una escudería que todavía busca sus primeros puntos en la Fórmula 1.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Singapur 2026!
El Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1 se disputa este domingo 11 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay, con Max Verstappen como protagonista del fin de semana y Sergio ‘Checo’ Pérez en busca de un resultado positivo con Cadillac. El piloto mexicano afronta una nueva oportunidad para conseguir sus primeros puntos de la temporada, aunque tendrá que remontar desde la parte trasera de la parrilla. Mientras tanto, Kimi Antonelli llega como líder del Campeonato Mundial de Pilotos, con una ventaja que lo coloca como el principal candidato al título.
Antonelli encabeza la clasificación con 325 puntos, seguido por George Russell con 236 y Lewis Hamilton con 221. Charles Leclerc ocupa el cuarto puesto con 197 unidades y Verstappen es quinto con 196. En el Campeonato de Constructores, Mercedes domina con 561 puntos, por delante de Ferrari (418), McLaren (317) y Red Bull (306). Cadillac permanece en el último lugar sin unidades, por lo que la carrera en Singapur representa otra oportunidad para que Checo Pérez y Valtteri Bottas estrenen su casillero.