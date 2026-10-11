Gran Premio de Singapur F1 2026, en directo: Checo Pérez en la Fórmula 1 hoy

¿A qué hora inicia el Gran Premio de Singapur 2026 hoy 11 de octubre y quién tiene la Pole?

El Gran Premio de Singapur 2026 comenzará este domingo 11 de octubre a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Marina Bay serán las 20:00 horas. La competencia está programada a 62 vueltas sobre un circuito de 4 mil 927 kilómetros, donde la cercanía de los muros y las posibilidades de intervención del Safety Car podrían influir en las estrategias de los equipos.

Max Verstappen consiguió la Pole Position con un tiempo de 1:31.373, suficiente para superar a Charles Leclerc, quien registró 1:31.427, y Lewis Hamilton, tercero con 1:31.496. Kimi Antonelli saldrá cuarto, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri. Por su parte, George Russell recibió una penalización de 40 posiciones por utilizar componentes adicionales de la unidad de potencia, por lo que partirá desde el fondo de la parrilla.

En cuanto a la representación mexicana, Checo Pérez arrancará desde la posición 19 con Cadillac, después de terminar vigésimo en la clasificación con un registro de 1:35.123. El tapatío ganó un lugar en el orden de salida debido a la sanción para George Rusell por cambios en la unidad de potencia. El mexicano regresa a un circuito donde consiguió la victoria en 2022 con Red Bull, aunque ahora afronta un escenario diferente con una escudería que todavía busca sus primeros puntos en la Fórmula 1.