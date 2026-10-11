Max Verstappen conquista por primera vez el GP de Singapur en su carrera 250 en la F1; Checo Pérez finaliza en el lugar 17

Max Verstappen consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Singapur 2026, después de dominar la carrera disputada este domingo 11 de octubre en el circuito de Marina Bay. El piloto de Red Bull celebró su carrera número 250 en la Fórmula 1 con su triunfo 73 en la categoría, mientras que Sergio ‘Checo’ Pérez finalizó en la posición 17 con Cadillac, lejos de la zona de puntos.

El neerlandés completó un fin de semana en el que ganó la carrera sprint, consiguió la pole position y se llevó la victoria en la prueba principal. Además, sumó su segundo triunfo consecutivo de la temporada, después de resistir los ataques de Charles Leclerc durante las primeras vueltas y mantener el control de la competencia hasta la bandera a cuadros.

Charles Leclerc terminó en la segunda posición con Ferrari, mientras que Andrea Kimi Antonelli completó el podio con Mercedes. El italiano amplió su ventaja en el Campeonato Mundial de Pilotos sobre su compañero George Russell y tendrá la posibilidad de asegurar matemáticamente el título en el próximo Gran Premio de Estados Unidos, en Austin.

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VERSTAPPEN WINS THE SINGAPORE GRAND PRIX!! 🤩 That’s Max’s first win around the Marina Bay Street Circuit 👊 #F1 #SingaporeGP https://t.co/iVXOn2rPnq — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Verstappen domina Marina Bay y alcanza las 73 victorias en Fórmula 1

La carrera comenzó con una disputa por el liderato entre Verstappen y Leclerc. El piloto de Ferrari tuvo una mejor reacción en la salida e intentó superar al neerlandés por el interior de la primera curva, pero el tetracampeón del mundo defendió su posición y conservó el primer puesto. Durante las siguientes vueltas, el monegasco se mantuvo a menos de un segundo, aunque no encontró una oportunidad para completar el adelantamiento.

Ferrari buscó modificar el desarrollo de la carrera mediante la estrategia de neumáticos. Leclerc y Verstappen comenzaron con el compuesto blando, mientras que Lewis Hamilton utilizó medios. El equipo italiano apostó por una estrategia diferente a la de Red Bull, pero Verstappen mantuvo la ventaja después de su primera parada en boxes, realizada en la vuelta 33 de las 62 programadas.

La competencia tuvo dos periodos de Virtual Safety Car. El primero ocurrió en la vuelta ocho, después del abandono de Gabriel Bortoleto por un problema en la caja de cambios. La segunda neutralización llegó en la vuelta 39, cuando Lance Stroll sufrió una falla en el embrague. Ferrari, Mercedes y otros equipos aprovecharon esta situación para realizar movimientos en los pits.

En la parte final, Leclerc recuperó la segunda posición tras superar a Hamilton en la vuelta 47, mientras que Antonelli protagonizó una remontada para alcanzar el tercer puesto. El italiano adelantó a Hamilton y Lando Norris en la vuelta 55, pese a que durante la carrera reportó problemas con los frenos y una posible fuga en su monoplaza. También recibió una advertencia de la FIA por exceder los límites de pista.

Verstappen cruzó la meta en la primera posición y consiguió su primera victoria en Singapur, uno de los circuitos que todavía no figuraban en su historial de triunfos. Con este resultado, alcanzó 73 carreras ganadas en la Fórmula 1 y cerró su participación número 250 con una victoria.

Resultados del GP de Sinagpur

Max Verstappen | Red Bull | 25 puntos Charles Leclerc | Ferrari | 18 puntos Kimi Antonelli | Mercedes | 15 puntos Lando Norris | McLaren | 12 puntos Oscar Piastri | McLaren | 10 puntos Lewis Hamilton | Ferrari | 8 puntos Liam Lawson | Racing Bulls | 6 puntos Nico Hülkenberg | Audi | 4 puntos George Russell | Mercedes | 2 puntos Isack Hadjar | Red Bull | 1 punto Pierre Gasly | Alpine | 0 puntos Oliver Bearman | Haas | 0 puntos Esteban Ocon | Haas | 0 puntos Carlos Sainz | Williams | 0 puntos Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 puntos Fernando Alonso | Aston Martin | 0 puntos Sergio Pérez | Cadillac | 0 puntos Alexander Albon | Williams | 0 puntos (abandono) Valtteri Bottas | Cadillac | 0 puntos Lance Stroll | Aston Martin | 0 puntos (abandono) Franco Colapinto | Alpine | 0 puntos (abandono) Gabriel Bortoleto | Audi | 0 puntos (abandono)

Checo Pérez termina en el lugar 17 con Cadillac y se queda sin puntos

Para Sergio Pérez, el Gran Premio de Singapur representó otra carrera fuera de las posiciones que otorgan unidades. El mexicano comenzó con neumáticos blandos y se ubicó en el lugar 18 durante las primeras vueltas, por delante de su compañero Valtteri Bottas. Sin embargo, los problemas de ritmo del Cadillac limitaron sus posibilidades de avanzar en el clasificador.

Durante la primera parte de la competencia, Pérez perdió posiciones frente a los dos pilotos de Aston Martin y llegó a ocupar el último lugar de la clasificación. En la vuelta 30 realizó su parada en boxes para cambiar al compuesto medio, con el objetivo de completar la segunda mitad de la carrera.

MÁS INFORMACIÓN: Max Verstappen conquista la pole de la Sprint Qualy en el GP de Singapur

El abandono de Lance Stroll permitió que el mexicano recuperara una posición, aunque la diferencia de rendimiento respecto a los equipos de la zona media impidió que pudiera acercarse a los puntos. Checo Pérez terminó en el puesto 17, por delante de Bottas.

Por su parte, Andrea Kimi Antonelli quedó a un paso de conquistar su primer Campeonato Mundial de Fórmula 1. Su tercer lugar en Marina Bay, combinado con el noveno puesto de George Russell, aumentó la diferencia entre ambos pilotos. El italiano llegará al Gran Premio de Estados Unidos con la posibilidad de definir el título de pilotos.

Gran Premio de Singapur 2026 F1: ranking de pilotos

Después de la carrera de este día en Singapur, así queda el Mundial de Pilotos, en el que Andrea Kimi Antonelli sigue aumentando la ventaja:

Posición Piloto Escudería Puntos totales 1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 340 2 George Russell Mercedes 238 3 Lewis Hamilton Ferrari 229 4 Max Verstappen Red Bull Racing 221 5 Charles Leclerc Ferrari 215 6 Lando Norris McLaren 201 7 Oscar Piastri McLaren 138 8 Isack Hadjar Red Bull Racing 97 9 Liam Lawson RB 75 10 Pierre Gasly Alpine 41 11 Arvid Lindblad RB 38 12 Franco Colapinto Alpine 27 13 Oliver Bearman Haas F1 23 14 Nico Hülkenberg Audi 13 15 Gabriel Bortoleto Audi 10 16 Esteban Ocon Haas F1 7 17 Fernando Alonso Aston Martin Racing 7 18 Carlos Sainz Williams 7 19 Alexander Albon Williams 5 20 Yuki Tsunoda RB 1 21 Lance Stroll Aston Martin Racing 0 22 Valtteri Bottas Cadillac 0 23 Sergio Pérez Cadillac 0

Gran Premio de Singapur 2026 F1: ranking de constructores

De igual manera, la escudería Mercedes se mantiene en la cima del Mundial de Constructores.

Posición Escudería Puntos totales 1 Mercedes 578 2 Ferrari 444 3 McLaren 339 4 Red Bull Racing 332 5 RB 100 6 Alpine 68 7 Haas F1 30 8 Audi 23 9 Williams 12 10 Aston Martin Racing 7 11 Cadillac 0

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