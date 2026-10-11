Suchitepéquez vs Mixco en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Suchitepéquez y Mixco por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Guatemala.

Suchitepéquez vs Mixco, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos nuevamente al minuto a minuto de Suchitepéquez vs Deportivo Mixco! Este domingo 11 de octubre se reanuda el encuentro correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, que fue suspendido el sábado debido a las fuertes lluvias en Mazatenango. El partido continuará desde el minuto 13, con Suchitepéquez en ventaja por 1-0 sobre Deportivo Mixco, en el Estadio Carlos Salazar Hijo.

Los Venados consiguieron adelantarse a los cinco minutos gracias a un gol de Armando Zamorano, pero las condiciones climáticas impidieron que el encuentro continuara con normalidad. El árbitro Diego Ojer decidió detener las acciones por la intensidad de la lluvia y la actividad eléctrica. Después de esperar una posible mejora, las autoridades confirmaron que el compromiso debía completarse al día siguiente.

La reanudación está programada para las 10:30 horas de Guatemala. Suchitepéquez buscará conservar su ventaja para conseguir una victoria que le permita mejorar su situación en la tabla, donde ocupa el último puesto con seis puntos. Por su parte, Deportivo Mixco intentará revertir el marcador y sumar unidades para mantenerse entre los seis primeros del campeonato. Seguí todas las incidencias, las jugadas destacadas y el resultado en vivo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Suchitepéquez vs Mixco hoy sábado 10 de octubre de 2026?

La reanudación del encuentro entre Suchitepéquez y Mixco será el domingo 11 de octubre de 2026 a las 10:30 horas de Guatemala en el Estadio Carlos Salazar Hijo. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Suchitepéquez vs Mixco para la jornada 13, al momento

Suchitepéquez y Mixco no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Domingo Zalazar y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Suchitepéquez : Julio Secaida, Mafre Icuté, Víctor Torres, Wilson Díaz, Figo Montaño, José Corena, Armando Zamorano, Marco Rivas, Fabricio González, Nery Cabrera, Kevyn Aguilar. DT : Domingo Zalazar

: Julio Secaida, Mafre Icuté, Víctor Torres, Wilson Díaz, Figo Montaño, José Corena, Armando Zamorano, Marco Rivas, Fabricio González, Nery Cabrera, Kevyn Aguilar. : Domingo Zalazar Mixco: Kevin Moscoso, Cristian Jiménez, Jorge Sotomayor, Allen Yanes, Rodrigo Marroquín, Fabian Cuero, Gabriel Arce, Melvin Gómez, Christian Ojeda, Lynner García, José Bolaños. DT: Fabricio Benítez

Antecedentes del Suchitepéquez vs Mixco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Suchitepéquez y Mixco:

1 de agosto de 2026 | Mixco 2-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura

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