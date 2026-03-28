¿Se va? Verstappen critica el reglamento de la F1 y los rumores de su retiro aumentan

A la par, Sergio ‘Checo’ Pérez, su excompañero en Red Bull, apoya las palabras del cuatro veces campeón del mundo

Verstappen, totalmente descontento con la FIA. | Reuters.

El Gran Premio de Japón 2026 dejó una imagen poco habitual en Max Verstappen. El piloto de Red Bull no solo firmó una discreta clasificación al quedar undécimo en Suzuka, también encendió las alarmas con un discurso cargado de desánimo y dudas sobre su continuidad en la Fórmula 1.

Lejos del tono competitivo que lo ha caracterizado, el neerlandés se mostró reflexivo tras la sesión, con declaraciones que evidencian una desconexión emocional con la categoría. Sus palabras no giraron únicamente en torno al resultado, sino al rumbo que ha tomado el deporte en los últimos años.

Verstappen reconoció que la frustración ya no es el sentimiento dominante en su presente. “Ya ni siquiera estoy frustrado. Hay muchas cosas que personalmente tengo que averiguar”, señaló, dejando entrever un conflicto más profundo. Incluso, al ser cuestionado sobre su situación personal, resumió su sentir en una sola palabra: “vida”.

El contexto deportivo tampoco ayuda. Red Bull ha perdido protagonismo frente a Mercedes, mientras que el tetracampeón del mundo acumula resultados por debajo de lo esperado en 2026. A esto se suma un elemento que parece pesar aún más: su inconformidad con la normativa actual.

El piloto criticó directamente la evolución técnica de la Fórmula 1, apuntando a los sistemas híbridos y la gestión de energía como factores que han restado protagonismo a la conducción pura. “Si no es divertido, la motivación desaparece”, explicó.

Además, Verstappen dejó claro que su postura no responde a un impulso momentáneo, sino a una preocupación genuina por el futuro del deporte. “Digo lo que pienso sobre la situación porque me importa el deporte… no es una situación agradable.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre las nuevas reglas de la F1?

Sergio ‘Checo’ Pérez, excompañero de Verstappen, también se sumó a las críticas tras su participación en Suzuka, donde finalizó en la posición 19 durante la clasificación con Cadillac.

“Creo que necesitamos cambios más grandes porque es una lástima… Vienes aquí y Suzuka es el mejor circuito del mundo y no ha sido tan agradable”, señaló, en una crítica directa a las modificaciones implementadas por la FIA.

Tanto Verstappen como Pérez coinciden en un punto clave: la Fórmula 1 atraviesa un momento de transformación que no termina de convencer a sus protagonistas, abriendo un debate sobre el futuro inmediato del deporte.

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