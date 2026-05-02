Duro golpe: Saprissa pierde dos piezas claves para la serie ante Liberia

El entrenador Hernán Medford deberá rearmar la estrategia del equipo para las semifinales del Torneo Clausura.

Saprissa tendrá la baja de Torres y Escobar | @SaprissaOficial

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol confirmó la suspensión de tres partidos para Mariano Torres y Fidel Escobar. La resolución deja a Saprissa sin dos de sus piezas más importantes justo cuando comienza la serie semifinal del Clausura 2026 ante Municipal Liberia.

La decisión no es definitiva. El caso pasa ahora al Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol, pero mientras ese organismo resuelve, ambos jugadores siguen inhabilitados. Para efectos prácticos, Saprissa no contará con ellos en el arranque de la eliminatoria.

Las razones detrás de las sanciones

Las suspensiones tienen origen en el partido ante Puntarenas, donde Torres y Escobar incurrieron en conductas contrarias a oficiales de partido, puntualmente contra el comisario Erick Mora. Al tratarse de la primera falta de este tipo para ambos jugadores, el Disciplinario aplicó tres fechas de suspensión y una multa de ₡200.000 para cada uno.

El club también recibió sanciones por ese encuentro. La Fedefútbol impuso a Saprissa una multa de ₡525.000 y la clausura parcial de un sector del estadio, relacionada con incidentes protagonizados por aficionados durante el mismo partido.

Torres es el capitán y el eje del mediocampo morado. Su ausencia afecta la generación de juego, la conducción del equipo y el liderazgo dentro del campo. Escobar, por su parte, había aportado solidez en la línea defensiva durante la recta final del torneo.

El momento no puede ser más difícil para el equipo de Hernán Medford. Saprissa venía consolidando su rendimiento en las últimas fechas y llegaba a la semifinal con cierta estabilidad. Las bajas obligan al cuerpo técnico a reorganizar líneas con poco margen de tiempo.

El rival no facilita las cosas. Municipal Liberia llega en alza tras eliminar a Alajuelense en la fase anterior, una señal de que el conjunto norteño tiene argumentos para competir contra cualquiera.

La semifinal empieza a jugarse antes del pitazo inicial. Saprissa deberá sostener la serie sin sus dos referentes, en una prueba que medirá tanto la profundidad del plantel como la capacidad del grupo para responder cuando las condiciones no son las ideales.

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