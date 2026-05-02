Luis Díaz, al rescate del Bayern

El colombiano volvió a hacer parte de los cambios que ingresaron para enderezar el camino con una remontada épica.

Luis Díaz y Fohrenbach disputan la pelota. – Angelika Warmuth, Reuters.

Por cuenta de la alta carga competitiva que viene teniendo durante esta temporada, las remontadas espectaculares del Bayern ya se volvieron un hábito. Ha quedado totalmente claro que el cuadro alemán es un equipo donde hay marcadas diferencias entre los titulares y los suplentes. En cada oportunidad que Voncent Kompany intenta rotación masiva, la idea de juego termina desdibujándose y eso le volvió suceder frente al Heidenheim este sábado.

El cuadro de Múnich tuvo que remar contra un 0-2 que ya ponía la situación muy cuesta arriba. No se estará exagerando al decir que uno de los momentos más emocionantes del primer tiempo fue cuando los habituales inicialistas se levantaron del banquillo para hacer trabajos de calentamiento y hacer intuir su inminente ingreso para el complemento. A fin de cuentas, son ventajas que el Bayern tiene permitido dar, teniendo en cuenta que ya aseguró el título de la Bundesliga.

La prioridad es más que evidente con la semifinal de la Champions League que definirá frente al París Saint-Germain el próximo miércoles. No obstante, estar perdiendo frente al último del campeonato alemán en casa no es una situación muy agradable. La mejoría en la producción ofensiva fue notable a partir de la llegada de Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz. El colombiano sigue siendo de los jugadores con más minutos sumados en el presente ciclo.

Cuando el compromiso ya estaba igualado 2-2, el guajiro estuvo a punto de anotar con un remate al borde del área que pasó realmente cerca del arco. Desde su lugar habitual como extremo izquierdo, se le vio intercambiando constantemente de posición para desconcertar a una línea defensiva rival que se encerró muy bien para esperar su oportunidad del contraataque. Y así fue: el golazo que anotó Budu Zivzivadze fue un mazazo moral.

Jugadores del Bayern celebran. – Alexandra Beier, AFP.

Desde hace semanas se viene hablando de la preocupación por la enorme carga que está teniendo Luis Díaz a tan poco tiempo del Mundial de 2026. Los miedos alcanzaron a salir a flote en una jugada en la que Marnon Busch le hizo zancadilla y el atacante se tomó la rodilla derecha. Algo de los recuerdos dolorosos de lo sucedido con Falcao García en 2014 llegó a pasar por la mente de los aficionados cafeteros. Por fortuna, se repuso sin mayores inconvenientes.

Hubo que esperar hasta el 90+10′, en la última jugada, para que el empate épico 3-3 se obrara. El remate de Olise y el infortunio del portero Diant Ramaj dejaron un resultado justo por el empuje que tuvo el Bayern durante la segunda mitad. El tridente del que se viene hablando es el elemento más importante de un equipo que es favorito para todo y que ya tiene a varios de sus jugadores como candidatos a Balón de Oro, dependiendo de lo que pase en la cita orbital. Buena parte de los méritos será conseguir la tan anhelada clasificación a la final de la Champions.

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