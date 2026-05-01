Elías Montiel lo tiene claro: Europa está por encima del dinero

El mediocampista mexicano prioriza el Viejo Continente sobre el dinero de Liga MX, confía en superar lesiones y recuerda su encuentro con Florentino Pérez tras brillar en la Intercontinental

El mediocampista tiene en la mira su siguiente objetivo profesional | Imago7

Elías Montiel atraviesa un momento clave en su carrera. A los 20 años, el mediocampista de Pachuca no esconde que su principal objetivo es dar el salto al fútbol europeo, incluso si eso implica dejar de lado una mejor oferta económica dentro de la Liga MX. En entrevista exclusiva para RÉCORD, el canterano de los Tuzos habló de sus prioridades, de las lesiones que han frenado parte de su crecimiento y de la experiencia que vivió en la Copa Intercontinental 2024.

El futbolista mexicano también recordó uno de los episodios que más llamó la atención tras aquel torneo: su breve encuentro con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante la premiación en la que Montiel recibió el Balón de Bronce como tercer mejor jugador de la competencia.

Europa, el objetivo que no cambia

Para Montiel, el camino está marcado. Su prioridad no pasa por elegir el contrato más alto, sino por encontrar una oportunidad que le permita crecer futbolísticamente. Por eso, el mediocampista dejó claro que en este momento de su carrera pondría por delante el reto deportivo antes que el dinero. “En este momento que tengo 20 años, estoy empezando la carrera; yo me bancaría por el tema futbolístico, que sería Europa por menos cantidad de dinero. Siempre lo he dicho, mi objetivo es Europa en este momento”, declaró el jugador de Pachuca en la entrevista con RÉCORD.

Elías no solo piensa en salir, sino en hacerlo por una vía que le permita consolidarse. Aunque su sueño apunta a competir en el máximo nivel, entiende que una liga de desarrollo puede ser el paso ideal antes de llegar a los torneos más fuertes del continente. Por eso, al hablar de destinos, mencionó campeonatos que suelen servir como plataforma para jóvenes talentos. “Yo buscaría alguna liga trampolín, Holanda, Portugal, Francia, Alemania, que te pueden impulsar a sacar tu mejor nivel y así poder llegar a las altas ligas”, explicó Montiel, quien no cerró la puerta a salir pronto si aparece una propuesta concreta.

Lesiones, paciencia y una oportunidad que espera

El proceso no ha sido sencillo. Montiel reconoció que las lesiones han frenado parte de su crecimiento, pero también dejó claro que esa situación no ha cambiado su enfoque ni su disciplina diaria. El mediocampista sabe que el camino hacia Europa depende de mantenerse activo, recuperar ritmo y sostener el nivel que lo puso bajo observación internacional. “Las lesiones sí me han trabado un poco, pero yo no quito el dedo del renglón, sigo trabajando, sigo enfocado, haciendo lo que me toca y, primero Dios, algún día va a llegar la oportunidad”, afirmó.

El futbolista de los Tuzos tampoco puso una fecha límite para cumplir su sueño. Si la oferta llega en el próximo mercado, la tomaría; si aparece más adelante, también está dispuesto a esperar. Lo importante, según sus palabras, es estar preparado para aprovechar el momento cuando llegue. “Si me dicen este mercado, tenemos una oferta para ti, yo la acepto. Si es en uno, dos, tres años, también lo acepto. De aquí a cinco años, si tengo la oportunidad, lo voy a aprovechar”, señaló el mexicano.

Florentino Pérez, el Balón de Bronce y una escena inolvidable

La Copa Intercontinental 2024 dejó una marca especial en la carrera de Montiel. Más allá del resultado colectivo, el mexicano fue reconocido con el Balón de Bronce, un premio que compartió en la escena internacional junto a figuras como Vinicius Jr. y Federico Valverde. Sin embargo, en ese momento, la emoción no fue inmediata. “En ese momento no te das cuenta, no asimilas la situación, te quedas con una sensación de que perdiste. Ya después que tu cabeza está más fría, te da un respiro saber que conseguiste algo individual, que fue gracias a todo el equipo, sin el esfuerzo de mis compañeros yo no hubiera conseguido eso. Y ya de regreso a México lo asimilé y supe que es algo muy bonito que no me hubiera imaginado”, recordó Montiel.

Pero la imagen que más ruido generó fue su acercamiento con Florentino Pérez. El jugador reveló que el presidente del Real Madrid lo detuvo durante la premiación y le dejó un mensaje que, por el peso del personaje, quedó grabado en su memoria. “Voy caminando, saludo a toda la gente y justo en ese momento Florentino me agarra la mano y me la aprieta fuerte, como que ya no me dejó avanzar. Me detengo y me dice que bien jugado, que le siga echando ganas y que me va a tener visto”, relató.

Ese momento reforzó la dimensión internacional que Montiel empieza a construir. Entre el interés europeo, su deseo de salir al Viejo Continente y el recuerdo de aquella charla con Florentino Pérez, el mediocampista de Pachuca vive una etapa que puede definir el rumbo de su carrera. Por ahora, su postura es clara: Europa es el sueño, el fútbol pesa más que el dinero y la oportunidad, cuando llegue, no piensa dejarla pasar.

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