Star Fan Day, gratis en CDMX 2026: fecha, horario y actividades por el Día de Star Wars

Los fans podrán disfrutar en la Ciudad de México, de múltiples actividades para festejar a una de las sagas más importantes del celuloide

El fandom, listo para viajar a una galaxia muy, muy lejana | Reuters

El universo de Star Wars se prepara para tomar la Ciudad de México con una nueva edición del Star Fan Day 2026, un evento que reunirá a seguidores de la saga en un espacio dedicado a la convivencia, el entretenimiento y la cultura alrededor de la franquicia creada por George Lucas. La capital del país será sede de esta celebración en los primeros días de mayo.

La convención forma parte de las actividades relacionadas con una de las fechas más representativas para los fans de la saga, en la que se combinan referencias culturales, encuentros con figuras del doblaje y experiencias relacionadas con el universo galáctico.

¿Cuándo es el día de Star Wars y por qué se celebra?

El Día de Star Wars se conmemora cada 4 de mayo, una fecha que surge a partir de un juego de palabras en inglés entre la frase “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”) y “May the 4th be with you” (“Que el 4 de mayo esté contigo”). Con el paso del tiempo, esta coincidencia lingüística se convirtió en una tradición global entre los seguidores de la saga.

A partir de esta fecha, distintas ciudades organizan actividades para rendir homenaje a la franquicia, incluyendo proyecciones, eventos temáticos y encuentros con la comunidad fan, como ocurre en la Ciudad de México con el Star Fan Day.

Star Fan Day en CDMX 2026: fecha, sede, horario y actividades

El Star Fan Day 2026 se llevará a cabo los días 1 y 2 de mayo en el Centro Cultural “El Rule”, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a un costado de la Torre Latinoamericana. El acceso será gratuito y abierto al público.

El horario del evento será de 12:00 a 19:00 horas en ambas fechas. Durante la jornada, los asistentes podrán participar en distintas actividades, así como convivir con invitados del mundo del doblaje como Oscar Flores, Víctor Hugo Aguilar y Abraham Vega, quienes ofrecerán firmas y fotografías con costo adicional.

Star Wars en CDMX: lista de eventos y actividades para fanáticos de la saga

El programa del Star Fan Day incluye música en vivo, proyección de Star Wars: Episodio III, concursos de cosplay, exhibiciones y espacios para fotografías temáticas. También habrá convivencia con clubes de fans y zonas de venta de mercancía relacionada con la saga.

Además, se contará con la participación de Iztli Kyber, academia dedicada al uso de sables de luz, que presentará una exhibición inspirada en combates del universo de Star Wars. Con estas actividades, el evento busca reunir a seguidores de distintas generaciones en torno a una de las franquicias más reconocidas del entretenimiento.

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