César Montes enciende las alarmas de la selección mexicana: sale lesionado a semanas del Mundial 2026

La selección mexicana está en vilo para conocer el estado de físico de César Montes, en medio de la gran cantidad de lesiones previo al Mundial 2026

¿César Montes, lesionado a semanas del Mundial 2026? | Imago7

Con poco más de un mes para que arranque el Mundial 2026, la selección mexicana sigue sin poder sacudirse el problema de las lesiones que ha marcado esta recta final de preparación rumbo al verano. El caso más reciente es el del defensa César Montes, actualmente en el Lokomotiv Moscow, quien encendió las alarmas tras abandonar el terreno de juego al minuto 22 durante el duelo de la jornada 28 frente al Dynamo Moscow, disputado en las primeras horas de este 1 de mayo.

De acuerdo con los primeros reportes de la prensa rusa, el central de 29 años habría sufrido una colisión con el delantero Konstantin Tyukavin, lo que derivó en la molestia física que lo obligó a pedir su salida anticipada. Llamó la atención que fuera el propio mexicano quien solicitara el cambio cuando el encuentro aún no alcanzaba la media hora de juego, reflejando la preocupación inmediata por su estado físico.

Ante esta situación, el técnico Mikhail Galaktionov se vio obligado a ajustar su esquema y dio ingreso a Jerzino Nyamsi en sustitución del futbolista azteca en pleno derbi moscovita. Hasta el momento, el club no ha emitido un parte médico oficial sobre la gravedad de la aparente lesión, por lo que la evolución se mantiene como una incógnita que genera inquietud tanto en su equipo como en el entorno del Tricolor.

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