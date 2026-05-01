¡en casa! México será sede del Premundial sub 20 que otorgará boletos al Mundial 2027 y Los Angeles 2028

Las cuatro mejores selecciones que lleguen a las semifinales obtendrán su boleto a la Copa del Mundo, mientras que habrá solo un lugar para los Juegos Olímpicos

México buscará sus boletos para el Mundial y Olímpicos en casa | Imago7

México volverá a recibir un torneo juvenil de Concacaf. El organismo anunció que el país azteca será sede del Premundial sub 20 Concacaf 2026, competencia que se disputará del 24 de julio al 9 de agosto y que reunirá a 12 selecciones varoniles de la región.

El torneo tendrá un valor especial porque no solo entregará el título regional de la categoría, también servirá como clasificatorio para dos competencias internacionales: la Copa del Mundo sub 20 2027 y los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

Las selecciones que participarán serán Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala, equipos que avanzaron directamente por su posición en el ranking sub 20 Concacaf a octubre de 2025. A ellas se suman Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití y Jamaica, que consiguieron su boleto a través de los Clasificatorios sub 20 Concacaf 2026, disputados del 23 de febrero al 4 de marzo.

Victor Montagliani, presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, destacó la importancia del torneo para el crecimiento de los futbolistas jóvenes de la región: “El Campeonato sub 20 Concacaf representa un paso fundamental en la ruta de desarrollo de la próxima generación de talento en toda la región, y nos complace llevar a cabo el torneo en un país tan apasionado por el fútbol como México. Con la clasificación a la Copa Mundial sub 20 de la FIFA y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles en juego, esperamos una competencia de alto nivel”, señaló.

Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, agradeció la confianza de Concacaf para que México reciba el torneo: “Es un gran honor para nosotros ser parte del desarrollo de la próxima generación del fútbol en nuestra región. Esperamos dar la bienvenida a todas las selecciones participantes y a sus aficionados en nuestro país, y estamos seguros de que será un torneo exitoso y una gran experiencia, que reflejará los estándares de Concacaf y del fútbol en nuestra región”, afirmó.

Las cuatro selecciones que lleguen a semifinales conseguirán su boleto al Mundial sub 20, que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Además, se otorgará el único boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. En caso de que Estados Unidos gane el torneo, el cupo olímpico será para el subcampeón, debido a que la selección estadounidense ya tiene su lugar asegurado como país anfitrión.

Procedimiento del sorteo del Premundial sub 20

El sorteo oficial se realizará el jueves 7 de mayo de 2026, a las 9:00 horas, tiempo del centro de México y se llevará a cabo en Miami, Florida. Los aficionados podrán seguir la transmisión a través del canal de YouTube de Concacaf. Las 12 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos, de acuerdo con el Ranking sub 20 Concacaf:

Bombo 1: Estados Unidos, México y Honduras

Bombo 2: Panamá, Cuba y Guatemala

Bombo 3: Canadá, Costa Rica y El Salvador

Bombo 4: Jamaica, Haití y Antigua y Barbuda

Las tres selecciones mejor clasificadas serán preasignadas a las posiciones A1, B1 y C1 de los Grupos A, B y C. Después, el sorteo comenzará con el Bombo 1 y continuará con el resto de los bombos, con la regla de que solo podrá haber una selección de cada bombo por grupo.

El calendario completo de partidos, así como las ciudades y estadios que recibirán el torneo, se confirmarán después del sorteo oficial. México llega a esta edición como campeón vigente, luego de conquistar el título en 2024, también como país sede, tras vencer 2-1 a Estados Unidos en la final.

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