Universitario se pronuncia: ¿realmente peligra la continuidad de Fabián Bustos en Millonarios?

Mucho se ha especulado por estos días sobre un presunto interés del equipo peruano en querer contratar de nuevo al técnico argentino.

Fabián Bustos, entrenador de Millonarios | Vizzor Image

Un tema que ha dado de qué hablar durante los últimos días es la continuidad de Fabián Bustos en Millonarios, sobre todo porque se dice que Universitario lo tiene en la mira. Como tal el entrenador habló hace poco también de los rumores que dicen que podría salir del elenco bogotano.

La era del técnico argentino en el ‘Embajador’ arrancó bien, inclusive el punto más alto fue la clasificación a Copa Sudamericana. Sin embargo, de un tiempo para acá los resultados no vienen acompañando y el equipo no ha logrado un buen rendimiento en el torneo continental y no tiene asegurado un cupo a los playoffs de la Liga BetPlay Dimayor.

Ese panorama ha hecho que la hinchada empiece a cuestionar su proceso, a pesar de que se ha notado mejoría desde su llegada. Lo que más se le cuestiona a Bustos es que demoró en cambiar el sistema táctico que venía usando, que era una línea de tres en el fondo con carrileros.

En los dos últimos partidos más recientes de Millonarios el entrenador cambió el módulo y jugó con línea de cuatro. Al Deportes Tolima le ganó por 2-0 y contra Sao Paulo igualó sin goles bajo esa formación.

Por la Liga BetPlay al conjunto capitalino le resta el choque contra Alianza FC en Valledupar, mientras que en la Sudamericana los juegos de vuelta, con un tema importante y es que solo le queda un partido en condición de local.

¿De verdad Universitario está interesado en Bustos?

Mientras se define la suerte de Millonarios tanto en lo local como en lo internacional, surgió un rumor que dice que el equipo peruano quiere al estratega. Recordemos que Fabián ya dirigió a ese club y hasta logró ser campeón allí.

Sin embargo, al día de hoy no hay conocimiento de algún tipo de oferta por sus servicios, a pesar de que el ‘Crema’ está buscando nuevo timonel. A ese se suma que el DT argentino afirmó tras el cotejo con Sao Paulo que piensa cumplir con su contrato con el ‘Embajador’, a pesar de las recientes críticas.

Ahora bien, Franco Velasco, administrador deportivo de Universitario, habló sobre el tema hace poco y básicamente siguió la misma línea del argentino. “Con respecto a Fabián, no está en discusión que es tremendo técnico, que lo queremos mucho, es nuestro técnico campeón del centenario”, arrancó diciendo en una reciente rueda de prensa.

“Respetamos que Fabián hoy tenga una relación contractual y deportiva con Millonarios, por lo cual en realidad no correspondería emitir un juicio sobre algún proceso de negociación porque en realidad estamos respetando el profesionalismo que tiene Fabián. Hoy tiene un equipo al cual él se debe y no tememos mayores comentarios sobre la relación de Fabián o una eventual llegada a la institución“, concluyó.

🚨ATENCIÓN MILLOS🚨

Fabián Bustos no está descartado del todo en @Universitario , Franco Velasco administrador deportivo del club no descartó al estratega argentino. Así como afirmó que el Dt que buscan es 🇦🇷🇺🇾 y que van a esperar el momento oportuno para firmar el nuevo DT



👇👇 pic.twitter.com/CoZMJ0hXjG — Daniel Santiago Casas (@DanielSC2403) April 30, 2026

Así las cosas, Universitario no tiene entre sus planes, por lo menos en el futuro cercano, contratar de nuevo a Bustos. Vale la pena mencionar que su vínculo con ‘Millos’ va hasta diciembre de este año.

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