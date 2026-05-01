Julio César Chávez ve infravalorado a Gilberto Ramírez frente a David Benavidez: “Están menospreciando al Zurdo”

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, dio su pronóstico para la pelea de Zurdo Ramírez vs David Benavidez por los títulos del AMB y OMB

Gilberto Ramírez defenderá los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo en peso crucero frente a David Benavidez este sábado 2 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, frente a 20 mil espectadores, en una de las peleas más atractivas de 2026; aunque en las apuestas el Bandera Roja parte como favorito con amplio margen, el legendario Julio César Chávez considera que tanto el público como los analistas “están subestimando al Zurdo”, al señalar que este fin de semana podría darse una sorpresa.

“Toda la gente piensa que Benavidez va a ganar fácil y yo no lo veo así, con todo respeto. Yo conozco al Zurdo Ramírez, conozco también a Benavidez y mucha gente piensa que Benavidez va a trapear con el Zurdo Ramírez, (pero) están muy equivocados, con todo respeto están menospreciando al Zurdo Ramírez”, declaró el gran campeón mexicano frente a los medios de comunicación durante la última conferencia de prensa previo al pesaje.

David Benavidez probará suerte por primera vez en el peso crucero ante la falta de oportunidades para unificar cinturones en los semipesados y la escasa viabilidad, por ahora, de enfrentar a Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, las dos grandes figuras de las 175 libras; el campeón del Consejo Mundial de Boxeo decidió dar el salto a las 200 libras pese a las advertencias de un sector de analistas que consideran que su poder se vio mermado en sus últimas presentaciones en semipesado, con la excepción de su contundente victoria por nocaut ante Anthony Yarde en Riad el pasado mes de noviembre.

En las apuestas, Monstruo Mexicano parte como favorito en prácticamente todas las modalidades; según el sportsbook de DraftKings el originario de Phoenix aparece con línea de -390 para llevarse el combate, mientras que Gilberto Ramírez figura con +290.

En el desglose por vías de victoria, el Zurdo paga +850 por nocaut, nocaut técnico o descalificación, y +500 si se impone por decisión, en tanto que el empate ofrece el mayor retorno con +1,800; del lado de Benavídez, el triunfo por KO, TKO o descalificación se cotiza en +280, mientras que la victoria por decisión aparece como el escenario más probable con -135.

No easy nights at this level! Julio Cesar Chavez believes Benavidez vs. Zurdo is a real test! ⚔️#BenavidezZurdo | May 2 | tickets on sale now pic.twitter.com/hdZW4R2D4C — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) May 1, 2026

“Del Zurdo Ramírez yo no puedo decir en qué condiciones está, pero supongo que está sumamente bien preparado para esta pelea. Esas 25 libras que va a subir Benavidez efectivamente va a subir más fuerte, pero a la hora de la pelea cuidado, porque creo que si el Zurdo viene bien preparado y el Zurdo sale con determinación, le va a sacar un susto”, indicó Julio César Chávez.

Todo parece indicar que el reto para Gilberto Ramírez será encontrar la manera de neutralizar el alto volumen de golpes que propone el Bandera Roja, un ritmo que suele desgastar a sus rivales desde los primeros asaltos; por su parte, David Benavidez deberá demostrar que su adaptación a la nueva división es efectiva, al dejar atrás las dudas que genera su ascenso de peso, particularmente en lo que respecta a la aparente pérdida de velocidad que, en el papel, podría jugar en su contra tal como dictan las reglas no escritas del boxeo.

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