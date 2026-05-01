Jardine no cree que haya favoritos en la Liguilla: “Da lo mismo entrar de 1 o de 8”

El entrenador del América habla previo al partido de ida de cuartos de final de la Liguilla y cree que la llave estará en juego hasta el segundo tiempo del partido de vuelta

Pumas y América se verán las caras en los cuartos de final de la Liga MX. El duelo entre el líder y el octavo, pero André Jardine considera que no hay favoritos en ninguna llave de la Liguilla.

“Ya lo hablé muchas veces: no hay favoritos en los Clásicos“, aseguró el entrenador del América el viernes 1 de mayo en rueda de prensa. “Entrar de 1, de 8, de 10… da lo mismo. Lo que vale a partir de ahora es quién es el mejor equipo, quién tiene más chances de pasar a semifinales. Estamos muy enfocados de ser el mejor equipo del torneo entre los ocho”.

El entrenador brasileño considera que todas las llaves se definirán hasta el segundo tiempo de la vuelta. “Son cuatro tiempos, cuatro partidos de 45 minutos. Quien domina por más tiempo debe de lograr el pase. Son dos tiempos en nuestra casa, tenemos que ser mejores que Pumas en los dos tiempos. Probablemente no lo seamos. Pumas va a tener sus momentos en los 90 minutos, pero tratar de ser la mejor versión nuestra, sacar cualquier tipo de ventaja. Pase lo que pase, mi sensación es que cualquier duelo se define en el último partido de los cuatro, el segundo tiempo de la vuelta“.

El América no contará con ‘Pantera’ Zúñiga, quien sufrió una fractura el jueves y es baja para la Liguilla, y tampoco con Israel Reyes por su convoctoria a la selección mexicana, a quien Jardine cree que pueden extrañar.

Lamentamos no tenerlo, pero estamos muy felices. Está viviendo un grandísimo momento en su carrera, que haga un gran Mundial. Es un gran profesional y merece todas las glorias y todo este momento que está viviendo”.

Hay buenas noticias en el tema de salud del América, porque Henry Martin está de regreso y Jonathan dos Santos ya entrenó a la par, por lo que se espera que juegue el domingo en el Estadio Azteca, donde el equipo azulcrema cayó en su última presentación, pero Jardine cree que las circunstancias son distintas.

“Son partidos que no tienen nada que ver. Imposible que nuestro equipo no esté en el nivel máximo de concentración, competitividad e intensidad por lo que representa la Liguilla. El partido de Atlas ya lo hablé, recordando otros partidos cuando tratas cuidar de algunos jugadores pensando en el otro partido, normalmente el que estás jugando no te sale. Cuando decidí sacar a Dourado, Zendejas, Sánchez, estaba pensando en lo que estaba por venir, no arriesgar a nivel físico. Claro que queríamos ganar, la derrota dolió, pero cuando analizas el primer campeonato, ganamos de San Luis la ida 5-0 y fue imposible jugar la vuelta sin en estar pensando en el siguiente partido. Perdemos 2-0, pero ganamos el pase. Hay partidos que no estás en cuerpo y alma. El partido que está por venir, vamos a estar en cuerpo y alma”.

Al ser cuestionado sobre las críticas por el torneo del América y las palabras de Mohamed sobre la forma en que dejó el banquillo azulcrema en su momento, Jardine aseguró que él sigue notando el cariño de la gente. “Cada uno siente el club a su forma. Yo hablo por mí y estoy muy feliz y me siento afortunado de casi tres años dirigiendo al América, con una sensación de respaldo total de la directiva y los jugadores. Pasamos por buenos y malos momentos, como todos los equipos del mundo. Es imposible pasar 3 años en un club y no vivir todos los momentos posibles. Lo que no es normal es un tricampeonato, es difícil conseguirlo. Vivimos muchos más momentos felices. Cada uno siente a su forma. Yo hablé de la alegría, el cariño de directiva, jugadores y la afición, que es muy exigente. Cuando salgo a comer o con mi familia no hay una vez que no haya sentido cariño, agradeciéndome de las cosas que hicimos aquí. La manera de retribuir es dejarlo todo, con trabajo duro. Me gusta estar donde realmente me quieran y dar en contrapartida lo que doy en mi trabajo todos los días”.

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