Municipal pone la mira en una figura de Alajuelense

¿Se viene un bombazo en Centroamérica? Su fichaje podría cambiar todo el mercado.

Municipal piensa en fichajes para el próximo mercado | Facebook Municipal

Mientras Municipal tiene la cabeza puesta en los cuartos de final del Clausura 2026, en el entorno del club ya comienza a moverse el mercado de fichajes. En las últimas horas surgió un rumor que sacude la región y que conecta directamente con Liga Deportiva Alajuelense, poniendo a los rojos como protagonistas de una posible operación importante de cara a la próxima temporada.

El nombre que aparece en escena es el del arquero Washington Ortega, una de las figuras del conjunto manudo en el último año. Según información de Fútbol Centroamerica, el guardameta tendría chances de salir del club costarricense y Municipal sería uno de los interesados en hacerse con sus servicios. Aunque por ahora no hay negociaciones confirmadas, el interés marca la intención del equipo chapín de reforzarse con jerarquía.

El contexto en Alajuelense alimenta este tipo de especulaciones. La eliminación temprana en el torneo local obligó a una revisión profunda del proyecto, con el propio Óscar “Machillo” Ramírez evaluando su continuidad. En medio de ese panorama, varios nombres del plantel entran en análisis, aunque Ortega, con contrato vigente hasta junio de 2028, no parecía ser uno de los apuntados a salir, al menos hasta ahora.

Desde lo deportivo, el posible movimiento genera debate. El nivel mostrado por Ortega, especialmente en la conquista del Apertura 2025 y la Copa Centroamericana, lo posiciona como un arquero de alto perfil en la región. Por eso, una llegada a la Liga Nacional sería sorprendente en su carrera, aunque el poder económico de Municipal le permitiría competir con cualquier oferta, con salarios que rondan entre los 15 y 20 mil dólares mensuales.

Lo concreto es que Municipal sí busca un arquero para el próximo mercado, ante la posible salida de Kenderson Navarro y la incertidumbre sobre la continuidad del técnico Mario Acevedo, que dependería de un título en este Clausura. Con la Copa Centroamericana 2026 en el horizonte, el club rojo sabe que necesita reforzarse con nombres de peso, y en ese escenario, el nombre de Washington Ortega empieza a tomar fuerza, aunque por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores.

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