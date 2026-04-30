Cadillac llega al GP de Miami con mejoras y Checo Pérez apunta a dar el salto en Estados Unidos

La escudería estadounidense introduce actualizaciones y busca recortar distancia con sus rivales en su primera carrera local.

Checo Pérez revela mejoras de Cadillac para Miami | Reuters

Cadillac se prepara para un momento relevante en su incursión dentro de la Fórmula 1 con su participación en el Gran Premio de Miami. La escudería estadounidense afrontará su primera carrera como local en la categoría, en un contexto donde también destaca la presencia de Sergio Pérez, quien tendrá el apoyo de la afición mexicana en Estados Unidos.

El equipo llega a esta cita tras sus primeras tres competencias en la temporada, en las que ha comenzado a construir su desempeño dentro de la parrilla. Con un periodo de trabajo posterior al Gran Premio de Japón, la escudería busca consolidar avances y trasladarlos a la pista en una de las fechas más esperadas del calendario.

Para Checo Pérez, la pausa entre carreras representó una oportunidad para evaluar el rendimiento inicial del equipo. “Después de la carrera en Japón, estoy encendido para volver a la pista, particularmente después de este descanso. Tuvimos un gran progreso en las primeras tres carreras y la actualización que traemos a Miami nos ayudará a dar otro paso adelante”, explicó el piloto.

El mexicano también dejó clara la meta que tiene Cadillac en esta etapa de la temporada. “El objetivo es cerrar la brecha con los equipos de adelante y luchar por posiciones. Si podemos hacer eso, generaremos aún más impulso y confianza para esta parte tan ocupada del año”, comentó, al referirse al reto competitivo que enfrenta la escudería.

Además, Pérez destacó el entorno en el que se desarrolla el proyecto. “Ser parte del Cadillac es un verdadero placer; es un equipo con grandes ambiciones y un camino claro para realizarlas”, añadió, al valorar el trabajo interno que se realiza dentro de la estructura.

Desde la dirección del equipo, también se subrayó el significado de esta carrera. Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac F1, señaló que competir en casa representa un punto importante en el desarrollo del proyecto. “Correr en casa por primera vez es un hito importante para este equipo y algo que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Hay mucho orgullo en representar a los Estados Unidos como el equipo americano, especialmente frente a nuestros propios aficionados”, indicó.

En la misma línea, Mark Reuss, presidente de General Motors, habló sobre el impacto de esta participación. “Nuestro primer Gran Premio en los Estados Unidos es un momento trascendental para Cadillac y General Motors. Será una experiencia especial para el equipo correr en suelo patrio en Miami esta semana”, afirmó.

En el aspecto técnico, el equipo ha centrado su trabajo en mejorar el rendimiento del monoplaza. Durante las semanas posteriores a la última carrera, se realizaron ajustes en sus instalaciones en Charlotte y Silverstone, con el objetivo de preparar un paquete de actualizaciones para este fin de semana.

El director del equipo, Graeme Lowdon, confirmó la introducción de nuevas piezas en el monoplaza. “Construimos un fuerte impulso durante las tres primeras rondas de la temporada. Aprovechando esto, introduciremos múltiples mejoras este fin de semana”, señaló, al detallar que las modificaciones incluyen cambios en el alerón delantero, el suelo y componentes del sistema de frenos.

Con estos ajustes, Cadillac busca dar un paso en su rendimiento dentro de la Fórmula 1. El Gran Premio de Miami se presenta como una oportunidad para medir el impacto de estas mejoras y avanzar en su objetivo de competir de forma más cercana con el resto de equipos en la parrilla.

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