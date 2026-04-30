Duilio Davino abre la puerta: la lista del Tri para el Mundial 2026 aún no está cerrada

El director de selecciones nacionales asegura que la lista del Tri para el Mundial 2026 no está definida. Aunque 20 jugadores tienen ventaja, nadie tiene su lugar garantizado

El equipo final saldrá de la prelista de 55 jugadores | Imago7

La selección mexicana todavía no tiene definida su lista para la Copa del Mundo 2026. Duilio Davino, director de selecciones nacionales, aclaró que el grupo que trabaja con Javier Aguirre tiene ventaja, pero no cuenta con un boleto asegurado para la justa mundialista. El directivo explicó que el cuerpo técnico mantiene abierta la competencia interna y que la decisión final dependerá de la prelista que se entregue a FIFA y del análisis que haga el entrenador nacional.

El mensaje llega en un momento clave para el Tri, que se prepara para disputar el Mundial como anfitrión y que deberá reducir su universo de jugadores antes de entregar la convocatoria definitiva. Aunque algunos futbolistas de la Liga MX ya trabajan de cerca con Aguirre, Davino dejó claro que la prioridad será conformar el mejor equipo posible y no cerrar la puerta a ningún jugador que pueda pelear por un lugar.

Davino aclara el panorama de la lista mundialista

La declaración de Davino matiza el escenario alrededor de los convocados del fútbol mexicano. En días recientes se había señalado que varios elementos llamados a la concentración tendrían una posición avanzada rumbo al Mundial, pero el directivo fue puntual al explicar que el proceso todavía no termina y que la lista definitiva se conocerá hasta el 1 de junio.

“Hoy no tenemos 12, tenemos 20, y la realidad es que nosotros no estamos cerrados absolutamente a nada, la intención es llevar el mejor equipo posible a la Copa del Mundo, falta todavía mucho tiempo para dar la lista definitiva, que es el 1 de junio; el 11 de mayo tenemos que dar la pre lista FIFA, que es hasta máximo 55 jugadores, y que al final Javier tomará mano de esos 55 para representar a México”, aseguró Davino en entrevista con Heraldo Radio.

Con esa postura, la dirección deportiva busca evitar que la concentración actual sea interpretada como una lista cerrada. La prelista de 55 jugadores será el punto de partida formal para que Javier Aguirre tome la decisión final, en un proceso donde también pesarán el estado físico, el rendimiento, la adaptación al plan de juego y la respuesta de cada futbolista en la preparación previa.

Los 20 convocados “llevan mano”, pero no tienen lugar seguro

Davino también reconoció que los jugadores que ya están bajo observación directa del cuerpo técnico tienen una ventaja respecto al resto. Sin embargo, esa ventaja no equivale a una garantía absoluta. El trabajo previo con Aguirre, los partidos de preparación y la convivencia en la concentración pueden inclinar la balanza, pero no sustituyen la evaluación final. “Lo que claro está, es que estos 20 sin duda, al ya estar aquí con nosotros, al trabajar desde antes con Javier, afrontar esos partidos con nosotros, pues llevan mano hacia todos los demás”, agregó el director de selecciones nacionales.

La frase marca el equilibrio del mensaje: México tiene una base adelantada, pero no una convocatoria definitiva. Los futbolistas llamados tienen una oportunidad importante para convencer al cuerpo técnico, aunque también quedan plazas abiertas para quienes puedan aparecer en el cierre de la temporada, recuperar ritmo competitivo o mostrar argumentos suficientes para entrar en la lista final.

El escenario también mantiene viva la competencia para jugadores que no forman parte de este grupo inicial. Aguirre tendrá margen para elegir dentro de la prelista y no estará obligado a limitarse únicamente a quienes ya trabajan con él, por lo que el cierre de la Liga MX, los partidos de preparación y la evolución de los lesionados serán factores determinantes.

Así, el Tri entra en la recta final rumbo al Mundial 2026 con un mensaje claro desde la dirección deportiva: nadie tiene el lugar asegurado, pero quienes ya están en la concentración parten con ventaja. La decisión final quedará en manos de Javier Aguirre, quien deberá transformar esa lista amplia en el grupo que representará a México en una Copa del Mundo que se jugará en casa.

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