Edson Álvarez regresa a los entrenamientos con el Fenerbahce y se alista para el Mundial 2026

El mediocampista mexicano volvió a entrenar con el equipo tras superar la cirugía en el tobillo izquierdo

Edson Álvarez regresó a los entrenamientos con el Fenerbahce | Imago7

Edson Álvarez está de regreso en los entrenamientos del Fenerbahce. Este jueves 30 de abril el mediocampista mexicano volvió a entrenar con el equipo turco, luego de superar la cirugía en el tobillo izquierdo a la que se sometió en febrero pasado. “De vuelta con los chicos”, escribió Edson en sus historias de Instagram, junto a una fotografía en la que aparece en la práctica junto a sus compañeros, Archie Brown y Jhon Durán.

Edson, de 28 años de edad, disputó su último encuentro con el Fenerbahce el 2 de febrero pasado, durante la victoria de 0-2 sobre el Kocaelispor. La lesión en el tobillo, arrastrada desde finales de 2025, lo alejó del cierre de la temporada en Turquía, donde su equipo es sublíder de la tabla a falta de tres fechas.

Edson Álvarez comparte su retorno | edsonalvarez

Después de 31 fechas el Fenerbahce es segundo de la clasificación con 67 puntos, a siete del líder Galatasaray. Con nueve unidades por disputarse, la escuadra del mexicano requiere de un milagro para levantar el título en la liga turca.

El retorno de Edson Álvarez también supone novedades para la selección mexicana de fútbol, donde el mediocampista es habitual capitán. A 42 días del inicio del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, Javier ‘Vasco’ Aguirre, técnico del Tricolor, puede considerar a uno de sus hombres recurrentes. Edson no ha tenido minutos con México en el 2026 y su última actuación se dio en noviembre del 2025, en la derrota de 1-2 frente a Paraguay.

Con su vuelta, Edson está a las puertas de su tercera Copa del Mundo con México. El originario de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, fue parte de la plantilla que acudió a Rusia 2018 y Qatar 2022. En Mundiales los números del ‘Machín’ son seis partidos disputados (cinco como titular) y dos amonestaciones.

Será a más tardar el próximo 1 de junio que la selección mexicana presente su convocatoria final para el Mundial 2026. Hasta el momento son 12 los jugadores de la Liga MX convocados, por lo que quedan 14 puestos para futbolistas mexicanos que militan en el extranjero (entre ellos Edson Álvarez).

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