Mauricio Tapia y su enojo por cómo terminó Antigua GFC ante Comunicaciones

La reacción de Comunicaciones desató el enojo de Tapia y dejó la serie al rojo vivo

Antigua GFC se mostró superior a Comunicaciones en la ida | Facebook Antigua

Antigua GFC dio un golpe importante al vencer 3-2 a Comunicaciones en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, pero el resultado dejó un sabor amargo en el entorno colonial. El equipo de Mauricio Tapia llegó a estar 3-0 arriba y parecía tener la serie encaminada, pero una reacción final de los cremas cambió el panorama y encendió la autocrítica del entrenador.

Tras el partido, Tapia no ocultó su molestia por cómo se cerró el encuentro. “Me da mucha lástima el resultado final. No refleja la superioridad que hubo”, expresó con contundencia, marcando que su equipo fue ampliamente superior durante gran parte del juego. Antigua dominó el primer tiempo, abrió el marcador al minuto 8 con Agustín Maziero y tuvo varias oportunidades más para ampliar la diferencia antes del descanso.

El técnico colonial también fue claro al señalar el punto de quiebre del partido. El descuento de Karel Espino al minuto 67 impactó directamente en lo anímico del equipo. “El 3-1 nos jugó en contra”, reconoció Tapia, quien además advirtió sobre una de las principales fortalezas del rival: la pelota parada, factor clave en la reacción de Comunicaciones en los minutos finales.

Más allá del enojo, el entrenador mantiene la confianza de cara al partido de vuelta en el Cementos Progreso. Tapia insistió en que su equipo tiene argumentos para avanzar, pero sabe que la serie quedó abierta y que cualquier error puede ser determinante. Antigua deberá recuperar la solidez mostrada en el inicio del partido si quiere sostener la ventaja.

El contexto tampoco es menor. Comunicaciones terminó mejor posicionado en la tabla, por lo que en caso de empate global avanzará a semifinales. Esto obliga a Antigua a plantear un partido inteligente en la vuelta, en una serie que promete ser una de las más intensas de la liguilla y que dejó claro que, pese a la victoria, Tapia no quedó conforme con el resultado.

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