¿Qué le pasa a Independiente Santa Fe?

Independiente Santa Fe está al borde de quedar eliminado en la Liga BetPlay 2026-I y Copa Libertadores de América.

Santa Fe, al borde de la eliminación | Vizzor

Después de haber comenzado el año con el título de la Superliga y humillando a una de las mejores plantillas del Fútbol Profesional Colombiano como el Junior de Barranquilla. La actualidad de Independiente Santa Fe es una completa pesadilla y la desconexión entre hinchada, jugadores y cuerpo técnico es más que evidente.

Los resultados no han acompañado al ‘cardenal’ y ha falta de una fecha de la fase de grupos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I aún no tiene confirmada su presencia en las finales del balompié colombiano. Sumado a esto, en la Copa Libertadores, después de tres partidos aún no ha ganado su primer partido.

Mala conformación de la nómina

Varios aspectos salen a relucir por la mala realidad que vive el primer campeón del Fútbol Profesional Colombiano. Uno de ellos se remonta no al día de hoy, sino a lo que deriva con la actualidad del león. Los refuerzos, contrataciones y conformación de la nómina para afrontar los tres frentes del 2026.

Santa Fe no se reforzó con jugadores del calibre del campeonato más importante del continente sudamericano. Edwin ‘Shirra’ Mosquera, Luis Palacios Helibelton Palacios y Kilian Toscano, fueron un par de futbolistas que llegaron para reforzar la plantilla ‘cardenal’. Todos y cada uno de ellos sin ser realmente importantes en su respectivos clubes.

Helibelton Palacios y Edwin ‘Shirra’ Mosquera salieron criticados de Millonarios, Luis Palacios era un nombre para nada querido en Manizales y Kilian Toscano ni siquiera era convocado en Atlético Nacional. Junto con ellos, los extranjeros, Franco Fagúndez era parte del equipo sub 23 de Santos Laguna y Nahuel Bustos no era tenido en cuenta en Talleres de Córdoba. En resumen, ninguna figura llegó al equipo bogotano, mientras que, una figura si se fue, Harold Santiago Mosquera.

Santa Fe sufre la era de Pablo Repetto

La llegada del uruguayo Pablo Repetto a Santa Fe no fue para nada discutido. Pues, el ADN uruguayo y el ser finalista de Copa Libertadores de América con Independiente del Valle, hacían crecer la ilusión del hincha ‘cardenal’. No obstante, entre más avanza la era Repetto, más detractores genera.

La Superliga ha sido el único momento feliz del ‘charrúa’ en el ‘león’. Un equipo intenso, aguerrido, con presión alta y eficaz. Cuatro aspectos que no se volvieron a ver. El tridente en el mediocampo fue lo mejor que tuvo Pablo Repetto en su estancia en Santa Fe, sin embargo, aunque hoy por hoy no tiene a Yilmar Velásquez y Ewil Murillo por lesión, fue un tridente que se empeñó en destruir.

Las variantes desde el banco de suplentes se han demorado en llegar y la insistencia con jugadores que no dan pie con bola en el ‘expreso rojo’ está muy cerca de sepultar todo la esperanza ‘cardenal’. Los cambios llegan tarde en las partidos y el once no parece ser el acorde al rendimiento colectivo e individual.

Malos rendimientos individuales

Independiente Santa Fe era nacional e internacionalmente reconocido por tener siempre una de las mejores defensas de Colombia. Actualmente, en la mayoría de partidos recibe goles, a pesar de tener en sus filas a uno de los mejores porteros del Fútbol Profesional Colombiano.

Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Christian Mafla, Luis Palacios, Edwin ‘Shirra’ Mosquera, entre otros, han dejado la impresión de que la camiseta de un campeón continental es mucho para su nivel individual. En defensa y en ataque no han logrado aportar lo esperado y la paciencia, poco a poco, se agota.

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