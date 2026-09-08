Superdeportivos toman Amozoc: el GT Challenge de las Américas debuta en México

La colombiana Tatiana Calderón será una de las figuras del estreno del GT Challenge de las Américas en México

Tatiana Calderón encabeza el GT Challenge de las Américas en México. | Imago 7

La temporada 2026 del GT Challenge de las Américas se encuentra en su recta final y llegará a nuestro país para disputar su quinta fecha (doble) del campeonato en el circuito del Autódromo Internacional Miguel E. Abed en Amozoc, Puebla., del 3 al 4 de octubre próximo.

Esta será la primera vez en la historia del serial en suelo mexicano en donde figuras internacionales como Tatiana Calderón, se mediarán cara a cara en las categorías GTS, Turbo, V8 y GTS, en una parrilla que hasta el momento tiene 15 autos confirmados.

Cabe mencionar que, tras presentarse en Panamá, Guyana y Barbados, la serie llega para presentar una fecha semifinal con un formato de carrera doble con duración de 45 minutos cada una. El programa de la GT Challenge de las Américas, estará combinado en pista con el campeonato mexicano BYD México Racing Cup.

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“Para nosotros hoy estar en México realmente representa una apertura para tener mejores pistas, mejores pilotos. Nosotros empezamos la base del proyecto hace cinco años, hay pilotos que están corriendo hoy porque sabían que el campeonato vendría en octubre”, señaló Eduardo Aguilar, director del campeonato. Sobre el trazado del circuito, Aguilar mencionó:

“El trazado lo elegimos con Michel Jourdain, creemos que este primer circuito de 3.5 kilómetros con la curva 3 y 4 peraltada, es seguro, amigable y representa un reto interesante que las otras pistas en las que hemos corrido no tienen”.

Con el apoyo de Escudería Telmex Telcel y Claro, Tatiana representará al equipo Nascent Racing, en donde comparte volante con Juan Diego Hernández, ambos a compiten en el McLaren 720-S GT3X. La piloto colombiana y Hernández, ya tienen en sus registros este año una victoria en la clasificación general, tras ganar en South Dakota en Guyana, el pasado mes de julio.

“Son autos increíbles que estarán en Puebla por primera vez. Yo no había visto tantos coches deportivos de alta gama, que corren en los campeonatos IMSA, en WEC, en nuestra región. Entonces van a tener la oportunidad de ver carros únicos, además es un nivel de pilotos muy alto”, compartió la piloto.

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Respecto a las condiciones de altitud de 2 mil 331 metros sobre el nivel del mar en Amozoc, Puebla, Tatiana Calderón destacó:

“Ya estamos discutiendo eso con el equipo, México representa un desafío extra con la altura, que si bien yo vengo de Colombia, aquí se respira diferente. Vamos a tener que estar súper atentos con el motor que es un turbo, la presión de los neumáticos, creemos que el McLaren va a estar bastante fuerte, pero sí son muchas cosas las que tenemos que ajustar”.

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