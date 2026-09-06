¡Podio para Noel León en Monza! La joya del automovilismo mexicano levanta la mano en la Fórmula 2

Noel León se quedó con la tercera posición de la Ronda de Monza de este 6 de septiembre, suficiente para mantenerse en los primeros lugares de la F2

Noel León se mete al podio de la Ronda de Monza | DPPI vía AFP

Noel León continúa su ascenso en el automovilismo internacional. Para muestra, su podio en la Ronda de Italia de este domingo 6 de septiembre, que deja al volante mexicano en la quinta posición de la clasificación de la Fórmula 2, un trampolín que muchos pilotos utilizan antes de llegar a la máxima categoría del automovilismo.

El piloto regiomontano firmó el tercer lugar en la Ronda de Monza, suficiente para amarrar 15 puntos vitales en su pelea por ascender peldaños en el campeonato mundial de la antesala de la Fórmula 1.

El integrante de la Escudería Telmex Telcel quedó entre los mejores corredores que compitieron en el Templo de la Velocidad este fin de semana, un resultado que vuelve a ponerlo en la conversación como una de las joyas que tiene el automovilismo mexicano de cara al futuro.

Joshua Durksen quedó en la primera posición, con una bandera a cuadros que se ha vuelto costumbre para el paraguayo. Detrás se colocó el brasileño Rafael Câmara, para completar un doblete de Invicta Racing que deja a la escudería como uno de los principales rivales a vencer en la Fórmula 2.

Pese a las dificultades que se presentaron en el Autodromo Nazionale de Monza, el ‘Palíndromo Mexicano’ alcanzó los 114 puntos en esta temporada, que lo dejan en la quinta posición de la clasificación general, en busca de mejorar algunas posiciones antes de que termine el campeonato mundial.

La clasificación es encabezada precisamente por su compañero de equipo, el búlgaro Nikola Tsolov, quien acumula 177 unidades. Para la escudería Campos Racing, la actuación de Noel León parece que los dejará con un buen sabor de boca, debido a que tiene a sus dos pilotos dentro de los mejores cinco de la competencia.

Rafael Villagómez, también piloto mexicano, acabó en la posición 19 de la carrera en el histórico Templo de la Velocidad, muy lejos de la zona de puntos. Sin embargo, el automovilismo mexicano sigue de fiesta debido a que sus dos representantes parecen aprovechar la oportunidad de correr en la Fórmula 2.

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