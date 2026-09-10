Bayern vs Bodo Glimt en vivo, Champions League 2026-27: minuto a minuto, goles y resultados de la fase de liga, hoy 10 de septiembre
El equipo bávaro tiene una de las plantillas más rimbombantes y es claro favorito para dejar los puntos en casa.
¿A qué hora juegan Bayern vs Bodo Glimt hoy, 10 de septiembre en la Champions League 2026-27?
El encuentro se realizará en el Allianz Arena de Múnich a las 9:00 p.m. locales de este jueves. Los televidentes que están en el continente americano deberán programarse en horas de la tarde para ver el partido.
México: 1:00 p.m.
Colombia: 2:00 p.m.
Estados Unidos (Washington D.C.): 3:00 p.m.
Centroamérica (Costa Rica): 1:00 p.m.
Argentina: 4:00 p.m.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Champions League 2026-27?
Según lo que se puede observar en las guías de programación de cableoperadores y servicios de streaming, este partido estará disponible por distintas vías, dependiendo el país en donde se encuentre el usuario.
México: Fox.
Colombia: ESPN y Disney+.
Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Unimás, Univisión y ViX.
Centroamérica: ESPN y Disney+.
Argentina: ESPN y Disney+.
Alineaciones de Bayern vs Bodo Glimt, al momento
Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic, Musiala; Olise, Kane y Luis Díaz.
Bodo Glimt: Halkin; Sjovold, Nielsen, Bjortuft, Bjorkan; Kitolano, Berg, Brunstad Fet; Auklend, Helmersen y Blomberg.