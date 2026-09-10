Bayern vs Bodo Glimt en vivo, Champions League 2026-27: minuto a minuto, goles y resultados de la fase de liga, hoy 10 de septiembre

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Champions League 2026-27?

Según lo que se puede observar en las guías de programación de cableoperadores y servicios de streaming, este partido estará disponible por distintas vías, dependiendo el país en donde se encuentre el usuario.

México: Fox.

Colombia: ESPN y Disney+.

Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Unimás, Univisión y ViX.

Centroamérica: ESPN y Disney+.

Argentina: ESPN y Disney+.