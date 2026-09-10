Como vs RB Leipzig en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultados de la fase de liga, hoy 10 de septiembre

Momento histórico para el equipo italiano que conduce Cesc Fábregas.

Como vs RB Leipzig, resultado en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Como y RB Leipzig!!! Los equipos se enfrentan este jueves 10 de septiembre en el estadio Giuseppe Sinigaglia por la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-27. El encuentro tendrá un significado especial para el conjunto italiano, que afrontará su primera cita europea en medio de una enorme expectativa.

El Como de Cesc Fàbregas llega con confianza después de encadenar dos victorias consecutivas en la Serie A, incluida una contundente remontada por 4-1 frente al Genoa. El estreno podrá disputarse además en el Sinigaglia después de que la UEFA aprobara el estadio tras una remodelación realizada en apenas 90 días. La dirigencia también buscó convertir la jornada en una celebración para sus aficionados: el presidente Mirwan Suwarso cedió lugares VIP destinados a directivos para que algunos de los seguidores más veteranos pudieran presenciar este histórico debut.

Del otro lado estará un RB Leipzig dirigido por el argentino Martín Demichelis que intentará reaccionar después de perder frente al Werder Bremen en su presentación más reciente de la Bundesliga. El conjunto alemán llega además condicionado por varias bajas y tendrá que recomponerse para visitar un escenario cargado de ilusión. Mientras Como afrontará el encuentro como el siguiente gran paso de un proyecto que creció rápidamente bajo el mando de Fàbregas, Leipzig buscará utilizar su experiencia internacional para evitar una sorpresa en Italia.

¿A qué hora juegan Como vs RB Leipzig hoy 10 de septiembre en Champions League 2026?

Como y RB Leipzig se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la primera jornada de la Champions League 2026-27. El partido comenzará a las 16:00 horas de Argentina, 14:00 de Colombia y 13:00 de Centroamérica y México.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de Champions League 2026?

El partido entre Como y RB Leipzig tendrá diferentes opciones de transmisión según el país. En Argentina se podrá ver en vivo por FOX Sports, en Colombia y en Centroamérica será a través de ESPN 5. En México la transmisión será por Space y en Estados Unidos se podrá seguir en español mediante ViX Premium.

Alineaciones del Como vs RB Leipzig, al momento

Ni Como ni RB Leipzig no cuentan con futbolistas sancionados que no puedan estar disponibles para este duelo de la jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League. Las alineaciones elegidas por Cesc Fabregas y Martín Demichelis para sus respectivos equipos son las siguientes:

Como: Jean Butez; Yan Couto, Trevoh Chalobah, Jacobo Ramón, Álex Valle; Lucas Da Cunha, Luis Milla; Martin Baturina, Nico Paz, Assane Diao; y Tasos Douvikas. DT: Cesc Fabregas.

RB Leipzig: Maarten Vandevoordt; Ridle Baku, Will Orban, Castello Lukeba, David Raum; Neil El Ayanoui, Nicolas Seiwald, Christopher Nkunku; Andrija Maksimovic, Marc Guiu y Antonio Nusa. DT: Martín Demichelis.

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