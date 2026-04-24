Fátima Herrera avanza a semifinales y asegura medalla en la Copa del Mundo de Boxeo

La olímpica de Paris 2024 avanzó a las semifinales del torneo disputado en Brasil y este sábado 25 de abril se enfrentará a Tatiana Flores de Argentina

Fátima Herrera avanza a las semifinales en Brasil | @conadeoficial

Fátima Herrera mantiene el paso firme en la Copa del Mundo de Boxeo en Foz do Iguaçu, Brasil, donde avanzó a las semifinales en la categoría de los 48 kilogramos, resultado que le garantiza una medalla para México. La olímpica de Paris 2024 se convirtió además en la única representante tricolor con vida en el torneo.

La boxeadora potosina mostró autoridad en su combate de cuartos de final, donde se impuso por Réferi Suspende Combate (RSC) en el primer asalto ante la japonesa Yuka Sadamatsu. Con este resultado, Herrera no solo selló su pase a la siguiente ronda, sino que aseguró al menos el bronce en la competencia.

Tras avanzar bye en la primera ronda, la mexicana respondió en el momento clave del torneo con una victoria contundente que reafirma su condición como una de las principales cartas del boxeo nacional en el ciclo rumbo a Los Angeles 2028.

El siguiente reto de Fátima Herrera será este sábado 25 de abril, cuando enfrente a la argentina Tatiana Flores en las semifinales. En juego estará el pase a la final y la oportunidad de pelear por la medalla de oro en territorio brasileño.

Además del resultado deportivo, la actuación de Herrera le permite sumar puntos importantes en el ranking mundial, un factor clave dentro del proceso clasificatorio rumbo a los próximos Juegos Olímpicos.

En contraste, el resto de la delegación mexicana no logró avanzar en el torneo. Citlalli Ortiz cayó por decisión unánime (0-5) ante la australiana Lekeisha Pergoliti en los 70 kilogramos, mientras que Guadalupe Torres fue superada por la venezolana Omailyn Alcalá en los 57 kg.

Otros resultados incluyeron la derrota de Darianne Hernández ante la británica Sacha Kickey en los 65 kg, así como la eliminación de Hugo Barrón, quien fue el único representante varonil que superó una ronda antes de caer ante el irlandés Dean Clancy. México participó en esta Copa del Mundo con un total de 15 peleadores entre ambas ramas.

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