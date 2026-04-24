Sinner lamenta la baja de Alcaraz en Roland Garros: “El tenis necesita a Carlos”

Sinner lamenta la baja de Alcaraz en Roland Garros por lesión de muñeca y afirma que el tenis pierde sin él, deseando su pronto regreso para Wimbledon

El italiano habla con elegancia de la lesión de su rival | Reuters

La noticia de la baja de Carlos Alcaraz para Roland Garros sacudió al tenis y también tomó por sorpresa a Jannik Sinner, quien se enteró tras su debut en el Mutua Madrid Open. El italiano acababa de superar a Benjamin Bonzi en tres sets, con parciales de 6-7, 6-1 y 6-4, cuando la ausencia del español en París se convirtió en el tema principal de la jornada.

El impacto fue mayor por el contexto: Alcaraz es el campeón defensor de Roland Garros y uno de los grandes protagonistas esperados en la gira de tierra batida. Su lesión de muñeca no solo altera el cuadro del Grand Slam francés, también cambia el pulso competitivo de una rivalidad que en los últimos años se ha convertido en una de las más atractivas del circuito ATP.

Sinner, lejos de enfocarse en lo que la baja de Alcaraz podría representar para sus propias opciones en París, respondió con respeto y preocupación por su rival. Al ser informado de la noticia, el italiano dejó claro que se trataba de un golpe para el tenis: “Es algo muy duro. Es triste para el tenis, Carlos es el campeón defensor, y también para mí como competidor. Es una noticia triste, así que le deseo que se recupere lo más rápido posible. Ojalá que llegue a tiempo para Wimbledon”.

La reacción del número uno del mundo reflejó el peso que tiene Alcaraz dentro del circuito. Para Sinner, la presencia del español eleva el nivel de los torneos y obliga a todos a competir contra la máxima exigencia, especialmente en una superficie en la que el murciano ha construido parte de su prestigio. Por eso, su ausencia en Roland Garros no fue leída como una ventaja, sino como una pérdida deportiva.

Ya en rueda de prensa, Sinner amplió su mensaje y fue todavía más claro sobre la importancia de Alcaraz para el tenis actual. “El tenis necesita a Carlos, todo es mejor cuando él está presente. Creo que volverá más fuerte que antes. Las lesiones siempre son difíciles, especialmente las de muñeca. Mi deseo es que regrese sin ningún problema”.

El italiano también destacó que una lesión de muñeca requiere prudencia. En un deporte donde cada golpe depende de la precisión, la fuerza y la confianza en esa zona del cuerpo, acelerar un regreso puede convertirse en un riesgo mayor. Por eso, Sinner consideró importante que Alcaraz y su equipo se tomen el tiempo necesario antes de volver a la competencia.

La baja de Alcaraz modifica el panorama de Roland Garros, pero Sinner evitó hablar como favorito absoluto. El italiano recordó que los torneos largos exigen superar muchas rondas y que cualquier jugador puede quedar fuera antes de una final, por lo que su enfoque se mantiene en mejorar partido a partido y sostener su nivel en una gira de tierra batida que aún tiene retos importantes.

El mensaje de Sinner también refuerza el valor de una rivalidad que va más allá del marcador. Alcaraz y Sinner han construido una competencia marcada por el respeto, la exigencia y la capacidad de empujarse mutuamente hacia versiones más completas de su tenis. La ausencia del español en París priva al torneo de uno de sus nombres principales y deja en pausa uno de los duelos más esperados del calendario

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