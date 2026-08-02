Liverpool vs Leeds en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

Los Reds y los Whites se enfrentan hoy domingo 2 de agosto en Chicago, con transmisión de Claro Sports para Latinoamérica

Claro Sports transmitirá el partido amistoso entre Liverpool y Leeds United este domingo 2 de agosto de 2026 desde el Soldier Field de Chicago. El encuentro forma parte de la preparación de ambos clubes para la temporada 2026-2027 y permitirá a sus cuerpos técnicos evaluar el funcionamiento de sus planteles antes del inicio de las competencias oficiales. Los Reds, dirigidos por Andoni Iraola, llegarán después de vencer 4-2 al Sunderland en Nashville y 1-0 al Wrexham en Nueva York.

Leeds United afrontará el compromiso tras perder 3-2 frente al Wrexham y superar 1-0 al Sunderland durante su gira por Estados Unidos. Los dos antecedentes más recientes entre ambos equipos en la Premier League terminaron empatados: 3-3 en diciembre de 2025 y 0-0 en enero de 2026. Sigue en vivo por Claro Sports el Liverpool contra Leeds y toda la actividad de este partido de pretemporada desde Chicago.

¿A qué hora inicia la transmisión del Liverpool vs Leeds hoy 2 de agosto?

El partido entre el Liverpool y el Leeds United se disputará hoy domingo 2 de agosto de 2026 en punto de las 14:00 horas tiempo del centro de México. Nuestra transmisión comenzará 10 minutos antes, es decir a las 13:50 horas, para llevarte todos los detalles previos: alineaciones confirmadas, estadísticas, antecedentes y mucho más.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas

14:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú : 15:00 horas

: 15:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas

16:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

En Claro Sports tenemos una programación de amistosos internacionales que reúne a clubes de la Premier League y equipos de otras ligas. Este es el calendario de encuentros por disputarse en nuestra multiplataforma:

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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