¡Derriban a los Dragones Rojos! Sunderland derrota al Wrexham por la mínima en Filadelfia

Un solitario gol de Mukiele luego de la pausa de hidratación marcó el rumbo del juego

Gol de Mukiele para la darle la victoria al Sunderland. | Claro Sports.

Sunderland se impuso 1-0 al Wrexham en el Subaru Park de Filadelfia, en un partido de preparación que se mantuvo equilibrado durante amplios periodos y que se definió con una anotación de Nordi Mukiele en la primera mitad.

El encuentro representó el último compromiso de la gira de Wrexham por Estados Unidos. El conjunto galés intentó cerrar su participación con un resultado favorable, pero no logró convertir las oportunidades que generó frente a la portería defendida por Anthony Patterson.

Los primeros minutos presentaron pocas diferencias entre ambos equipos. Wrexham buscó avanzar con posesiones largas, mientras Sunderland trató de encontrar espacios mediante transiciones y aproximaciones por los costados antes de la primera pausa de hidratación.

La única anotación del encuentro llegó en la primera mitad. Nordi Mukiele apareció dentro del área y definió a corta distancia frente al guardameta Arthur Okonkwo para colocar al Sunderland en ventaja.

Wrexham respondió y consiguió mandar el balón al fondo de la red por medio de Nathan Broadhead, pero el árbitro anuló la acción por fuera de juego. El equipo galés continuó buscando el empate, aunque Sunderland conservó el 1-0 hasta el descanso después de dos minutos de compensación.

Para el inicio de la segunda mitad, Wrexham realizó dos modificaciones con los ingresos de Ollie y George en lugar de Matty y Bailey. Los cambios permitieron al conjunto galés adelantar líneas y aumentar la presión sobre la defensa rival.

Al minuto 52, Libby Cacace estuvo cerca de igualar el marcador con un disparo cruzado que pasó apenas por un costado de la portería. Wrexham mantuvo la iniciativa y posteriormente realizó una triple sustitución para renovar su ataque.

La siguiente oportunidad clara llegó al minuto 68, cuando Sam Smith conectó un remate de cabeza, pero Patterson reaccionó para detener el balón. Después de la segunda pausa de hidratación, Davis ingresó en lugar de Broadhead para los últimos minutos del partido.

Wrexham volvió a acercarse al empate al minuto 85. Lewis O’Brien recibió el balón fuera del área después de una combinación colectiva y sacó un disparo que fue detenido por Patterson. El guardameta del Sunderland volvió a responder para mantener su portería sin anotaciones.

El árbitro agregó cuatro minutos al tiempo regular, pero el marcador ya no cambió. Sunderland confirmó la victoria por 1-0, mientras Wrexham terminó su gira por Estados Unidos con una derrota en Filadelfia pese a la presión y las oportunidades generadas durante la segunda mitad.

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