Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 15 de marzo de 2026

Por ser día domingo, las loterías principales tomaron un receso y dejaron todos los reflectores puestos en los chances.

Astro Luna. – superastro.com.co.

El domingo siempre es un día particular para los juegos de azar en Colombia.Ya se sabe que las loterías principales toman receso durante el último días de la semana, pero que los chances sí tienen sus sorteos normales para dejar ganadores en todo el país a través de sus distintas modalidades, las cuales dependen del número de cifras pronosticadas.

Resultados de chances

Pick 4: 2218

2218 Pick 3: 391

391 Cafeterito Noche: 5324-6

5324-6 Motilón Noche: 1026

1026 Fantástica Noche: 7000-8

7000-8 Sinuano Noche: 8492-1

8492-1 Caribeña Noche: 7475-0

7475-0 Astro Luna: 8779 – Sagitario

8779 – Sagitario Culona Noche: 6513

6513 Pijao de oro: 9160-9

9160-9 Paisita Noche: 8093 – Mico

8093 – Mico Chontico Noche: 5810-8

¿Por qué no hay loterías principales los domingos?

No hay una razón manifestada sobre esto y la realidad es que ya es una tradición normalizada que las grandes loterías no se jueguen los días domingo y el público lo ha entendido así. Sin embargo, sí hay algo que hace sentido para que este día de la semana no tenga este tipo de actividades: la operatividad logística.

Como bien se sabe, un sorteo de lotería demanda una buena cantidad de personal que se encargue de garantizar el correcto funcionamiento y también la grabación o transmisión en directo aumentaría inevitablemente los costos durante el día domingo. Además, la gente suele dedicar este días a actividades distintas a estar pendiente de comprar un tiquete, así que también debe ser por razones de venta que los domingos no se juegan este tipo de sorteos.

¿Qué hacer si se gana un premio?

La manera más apropiada de actuar al ganar un premio sería guardar bien el tiquete de compra y proceder a consultar las condiciones específicas plasmadas en los reglamentos de la compañía organizadora. Esta información puede estar en el mismo tiquete o en el sitio web oficial.

Allí se indicarán los pasos concretos a seguir, dependiendo de la cantidad de dinero en la que consista el premio. Es posible que este se pueda reclamar en cualquier punto de venta si no supera los límites indicados por la empresa o que la persona deba reunir una documentación e ir a una oficina especializada para realizar el cobro.

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