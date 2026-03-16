Rating Colombia del 15 de marzo de 2026, según CNC: ¿Quién fue eliminado de ‘La Casa de los Famosos’?

El reality nuevamente acaparó la atención de sus fanáticos. Todo el escalafón completo aquí.

La Casa De Los Famosos 2026 / Canal RCN.

Pasó un nuevo domingo y con él varios programas de la televisión nacional que buscan acaparar la atención de los televidentes. ‘La Casa de los Famosos’ cumple con su rol en noche de eliminación para escalar un par de posiciones, a comparación del resto de la semana. En Claro Sports encuentra el rating completo de este 15 de marzo.

Rating en Colombia del 15 de marzo de 2026, según CNC

1. Noticias Caracol PRM | 10,14%

2. Los Informantes | Canal Caracol | 7,06%

3. La Casa de los Famosos | Canal RCN | 6,81%

4. Séptimo Día | Canal Caracol | 5,95%

5. Noticias Caracol MD | 5,57%

6. Expediente Final | Canal Caracol | 4,67%

7. La Red | Canal Caracol | 3,99%

8. Noticias RCN PRM | 3,85%

9. Caso Cerrado, parte 2 | Canal RCN | 2,71%

10. Yo, José Gabriel | Canal RCN | 2,39%

¿Quién fue eliminado de ‘La Casa de los Famosos’?

Uno de los momentos más esperados para los fanáticos de ‘La Casa de los Famosos’, que es el domingo de eliminación, llego nuevamente este 15 de marzo del 2026. Claramente el reality ganó un par de puntos en el rating de este día.

“En este sobre tengo el nombre del famoso que abandona la casa y la competencia para siempre: Beba eres tú. Eddy puedes volver a la casa y ponerte en competencia, Beba nos vemos en el estudio”, aseguró Carla Giraldo, en el anuncio que la mujer debía salir de la competición.

Parrilla futbolera de este lunes 16 de marzo del 2026:

02:45 p.m. | Cremonese vs Forentina | Serie A Italia.

03:00 p.m. | Brentford vs Wolves | Premier League.

06:00 p.m. | Chapecoense vs Gremio | Brasileirao.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el rating estipulado por el Centro Nacional de Consultorías (CNC) se mide a través de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio nacional. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que el anterior.Rating en Colombia de los últimos días.

Rating en Colombia de los últimos días

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