¡Semana negra en la selección mexicana! Lesiones, sueños frustrados y un duro golpe anímico

Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz recibieron la noticia de que no podrán ir al Mundial 2026 debido a cirugías por lesión

La selección mexicana vive días complicados a pocas semanas de comenzar la etapa final de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. En cuestión de días, el Tricolor recibió difíciles noticias de digerir, ya que dos elementos se quedaron fuera del Mundial por lesiones, uno más sigue en duda y un referente sufrió una pérdida importante.

El proyecto que encabeza Javier Aguirre y Rafa Márquez recibió un duro golpe, ya que perdió a dos futbolistas que estaban considerados prácticamente para integrar la lista mundialista. Sin embargo, la ilusión de acudir a la justa se les escapó al tener lesiones que les llevará tiempo superar.

La selección mexicana ha sufrido varios reveces en la semana | Claro Sports

Malagón, fuera del Mundial 2026 por ruptura de tendón de Aquiles

El primer caso es del guardameta Luis Ángel Malagón, quien sufrió una grave ruptura del tendón de Aquiles en la pierna izquierda. La lesión se produjo durante un encuentro de la Concacaf Champions Cup, cuando el guardameta disputaba un partido que terminó por cambiar por completo su panorama deportivo.

Malagón, quien se perfilaba como uno de los dos porteros seguros en la convocatoria para la Copa del Mundo, tuvo que ser trasladado de inmediato para ser revisado por un médico y posteriormente sometido a cirugía. La gravedad de la lesión lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses, lo que automáticamente lo deja fuera de la justa mundialista.

La noticia cayó como un auténtico balde de agua fría dentro del entorno del Tri, pues el arquero había mostrado gran regularidad y era considerado pieza clave en la planeación del cuerpo técnico. Para su mala fortuna las malas noticias no terminaron ahí para el cuadro azteca.

Toluca confirma lo peor para Marcel Ruiz: adiós a su primera Copa del Mundo

Otro futbolista que también estaba en la órbita de la selección mexicana y que lamentablemente se perderá el Mundial es el mediocampista Marcel Ruiz, actual jugador del Deportivo Toluca. Luego de sufrir una dura lesión durante un partido de la misma Concachampions 2026, en un encuentro frente al San Diego FC. Al momento de la jugada que derivó en el problema físico, las cámaras captaron la evidente preocupación en el rostro del futbolista mexicano, quien de inmediato mostró signos de que la situación era seria.

Aunque en ese momento aún se esperaba un diagnóstico oficial, las evaluaciones médicas posteriores del cuadro escarlata confirmaron que la lesión lo dejará fuera de actividad por un periodo prolongado, lo que también lo descarta para la Copa del Mundo, ya que tendrá que pasar por el quirófano y tendrá que iniciar una larga rehabilitación.

César Montes se une a la larga lista de lesionados del Tricolor

Al inicio de la semana el defensa del combinado nacional, César Montes, sufrió una dolencia con el Lokomotiv de Moscú de la Premier League de Rusia. Arrancó de titular en el partido de la jornada 20 de la competencia, pero solo duro media hora, ya que tuvo que abandonar el terreno de juego al no poder mantenerse en el campo por la dolencia.

El Cachorro se une a los defensas Rodrigo Huescas, Mateo Chávez y Jesús Chiquete Orozco, por lo que siguen siendo duda para llegar a la lista final de Javier Aguirre de cara al inicio de la Copa del Mundo de 2026, la cual iniciará el próximo 11 de julio en el duelo ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Raúl Jiménez y un duro golpe anímico

El pasado jueves también se dio a conocer el fallecimiento del padre de Raúl Jiménez, delantero mexicano del Fulham de la Premier League de Inglaterra, a los 62 años de edad. Una pérdida que fue un duro golpe anímico en el ariete de la selección mexicana, previo al duelo amistoso contra Portugal y antes de arrancar el Mundial en casa.

La acogida del grupo nacional con uno de los referentes del equipo será de gran ayuda para el Lobo de Tepeji, que necesitará de sus compañeros para salir adelante y centrarse en los goles para hacer una competencia histórica en el país, Estados Unidos y Canadá.

Julián Araujo, baja de Celtic por lesión

Por si todo esto fuera poco, las alarmas en el cuadro azteca volvieron a encenderse, luego de que el sábado se dio a conocer que el lateral mexicano que milita en el Celtic de Escocia, Julián Araujo, sufrió molestias musculares, por lo que se quedó fuera del partido contra el Motherwell FC en la Scottish Premiership.

Araujo se une a la larga lista de lesionados del Tricolor, que conforme pasa el tiempo incrementa la preocupación, sobre todo porque algunos siguen sin dar novedades como es el caso de Gilberto Mora, Luis Romo, Luis y Mateo Chávez; así como Jesús Orozco Chiquete. El lado positivo de todo esto es que cada vez está más cerca el regreso de Santiago Gimenez, quien al menos ya entrena al parejo de sus compañeros en el AC Milan, aunque aún sin poder tener minutos en un partido oficial.

Ahora, el técnico Javier Aguirre deberá replantear parte de su convocatoria, misma que se dará a conocer la próxima semana para el partido frente a Portugal. Dicho encuentro será especialmente simbólico, ya que marcará la reinauguración del Estadio Azteca.

Sin embargo, en el seno del Tricolor el ambiente es de preocupación. En apenas unos días, el equipo perdió a dos jugadores que parecían tener asegurado su lugar en la Copa del Mundo, obligando al cuerpo técnico a buscar soluciones de última hora para cubrir ausencias que, sin duda, pesarán en el armado final del plantel.

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