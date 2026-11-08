Santa Fe vs Deportivo Pasto, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 18

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Santa Fe vs Deportivo Pasto, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Santa Fe vs Deportivo Pasto y dónde ver en vivo hoy 8 de noviembre de 2026?

El partido entre el equipo bogotano y el pastuso, correspondiente a la fecha 18 del torneo finalización, comienza a las 2:00 p.m. según el cronograma de la Dimayor. La transmisión por televisión del cotejo está a cargo de Win Sports TV y si no lo desea ver por ahí, la alternativa es vía online a través de Win Play.

Alineaciones Santa Fe vs Deportivo Pasto: así salen a la fecha 18 de la Liga Betplay 2026-II

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Emerson Rivaldo y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Emerson Rivaldo y Hugo Rodallega. Pasto: Luis Marquínez; Michael Mosquera, Juan Revollo, Samuel Portes, Hervin Goyes; Heiler Moreno, Kevin Santacruz, Frank Martínez, Luis Medina; Jonathan Perlaza y Patrick Preciado. DT: Diego Merino.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 18 de Liga Betplay 2026?

Hay un claro favorito para el duelo entre Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto. Los ‘leones’ son quienes tiene la primera opción de llevarse los tres puntos del enfrentamiento válido por la decimoctava jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El rojo de la capital de la república solo necesita un empate para confirma su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Por su parte, Deportivo Pasto ha tenido un semestre para el olvido. Las polémicas se han apoderado de la institución volcánica con varios despidos y con impagos a sus empleados. De hecho, el conjunto nariñense enfrentará este partido con el equipo Sub-20 debido al cese de actividades por parte del plantel profesional.

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